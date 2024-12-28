В стратегии впервые упомянули Украину, а также поставили задачу по учету россиян, уехавших из страны «для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых имеются признаки экстремизма»

Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, указ опубликован на портале правовой информации.

Предыдущая версия документа появилась в 2020 году, стратегия была рассчитана до 2025 года, новым указом она признается утратившей силу.

В отличие от предыдущего варианта, в новом среди «основных источников экстремизма» упоминается Украина. В документе сказано о серьезнейших угрозах, которые исходят от «широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных неонацистских вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий». Происходящее на территории Украины используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против России и наращивания русофобских настроений в других странах мира, сказано в стратегии. Одной из ключевых задач документ определяет «ликвидацию источника угроз экстремистского характера», исходящих с территории Украины.

Одна из задач стратегии формулируется так: «Осуществление учета лиц, выехавших за пределы Российской Федерации для участия в деятельности экстремистских организаций, а также для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств, в деятельности которых имеются признаки экстремизма».

В размещенном на сайте Минюста перечне экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в России, есть как исламистские либо националистические объединения, так и компания Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) с «международным общественным движением ЛГБТ».

Отдельный пункт посвящен «несогласованным публичным мероприятиям (в том числе протестным акциям)». По версии авторов документа, их умышленно трансформируют в массовые беспорядки и используют для дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в стране.

Путин ранее говорил, что экстремизм — прямая угроза единству России, необходимо жестко пресекать любые его проявления.