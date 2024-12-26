Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине
Президент США Джо Байден поручил Пентагону наращивать поставки вооружений на Украину, его слова приводит пресс-служба Белого дома.
«Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины», — сказал он и добавил, что за последние месяцы Вашинотон передал ВСУ «сотни ракет ПВО, и еще больше на подходе».
Сообщение о предыдущей передаче Украине вооружения, появилась на сайте Пентагона 2 декабря. Объем пакета составил $725 млн. Среди прочего, в него вошли боеприпасы для NASAMS, ракеты «Стингер, артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.
На 20 января назначена инаугурация победившего на выборах президента республиканца Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт и критиковал высокие расходы на помощь Украине. Москва осуждает любые поставки оружия Киеву.
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