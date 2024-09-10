 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bild рассказала о нехватке запчастей у ВСУ для немецких гаубиц

Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Киеву Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц, которые выведены из строя, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений.

По их словам, у ВСУ «катастрофический запас запчастей».

«Это отличная система, но износ очень высок», — рассказал газете один из артиллеристов. Вскоре понадобилась замена стволов, однако их производство занимает несколько месяцев, отметил военный.

Германия поставит Украине еще двенадцать САУ Panzerhaubitze 2000
Политика
Panzerhaubitze 2000

«Абсурдно, что в настоящее время больше систем вооружения вышло из строя из-за отсутствия запасных частей, чем из-за обстрелов противника», — приводит издание слова председателя комитета Бундестага по обороне Маркуса Фабера.

6 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. 4 сентября канцлер Олаф Шольц подтвердил поставку Украине 17 систем ПВО.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Теги
ВСУ гаубица танки запчасти
Материалы по теме
Германия поставит Украине еще двенадцать САУ Panzerhaubitze 2000
Политика
В Германии заявили, что не ограничивали Украину в ударах вглубь России
Политика
В Германии заявили о планах передать Украине еще 77 «Леопардов»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Bild рассказала о нехватке запчастей у ВСУ для немецких гаубицПолитика, 05:55
Ребенок погиб при ночной атаке дронов в РаменскомПолитика, 05:32
Лидер КНДР заявил о намерении привести ядерное оружие в боевую готовностьПолитика, 05:21
Пожар возник в доме в Раменском при отражении атаки дронаПолитика, 05:18
Собянин рассказал о падении обломков дрона в частном домовладенииПолитика, 04:45
Маск назвал потрясающим умершего актера, который озвучивал Дарта ВейдераОбщество, 04:31
В Латвии заявили о планах запретить россиянам покупать недвижимостьПолитика, 04:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны КНР анонсировало военно-морские учения с РоссиейПолитика, 04:05
«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор ГазаПолитика, 04:04
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской областиПолитика, 04:00
Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и РаменскомПолитика, 03:49
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областьюПолитика, 03:34
На подлете к Москве сбили семь беспилотниковПолитика, 03:14
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимостьОбщество, 02:58