Минобороны сообщило о перехвате 56 дронов за ночь
В ночь на 28 декабря над Россией уничтожили 56 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.
Больше всего дронов — 28 — сбили над территорией Воронежской области. Еще 17 аппаратов перехватили над Ростовский областью, 11 — над Белгородской.
Воронежский губернатор Александр Гусев, рассказывая о последствиях, сообщил, что из-за падения обломков оборвалась контактная сеть на железной дороге, никто не пострадал.
В Ростовской области атаку отразили в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах, написал врио губернатора Юрий Слюсарь, также сообщив об отсутствии пострадавших. В Белгородской области, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали двое жителей села Палатово, они получили осколочные ранения, а в селе Верхососна повреждена линия электропередачи.
Прошлой ночью военные отчитывались о перехвате 13 дронов: над Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областях.
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