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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине

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Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Действующий президент США Джо Байден одобрит поставку новой партии оружия Украине в ближайшие дни, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Ранее в декабре Кирби сообщил, что Байден одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности. Он уточнил, что пакет включает беспилотники, средства ПВО и бронетехнику. США будут оказывать дополнительную военную поддержку Киеву «вплоть до конца срока полномочий» администрации Байдена, подчеркнул Кирби.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине 22-го пакета военной помощи на $988 млн. Эта поддержка осуществляется в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая обеспечит эту страну боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.

Помощь включила: снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, дроны, запчасти для обслуживания, ремонта и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Москва неоднократно осуждала военную помощь Украине и заявляла, что поставки вооружений Киеву не изменят ход и цели военной операции.

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