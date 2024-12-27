Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Действующий президент США Джо Байден одобрит поставку новой партии оружия Украине в ближайшие дни, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Ранее в декабре Кирби сообщил, что Байден одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности. Он уточнил, что пакет включает беспилотники, средства ПВО и бронетехнику. США будут оказывать дополнительную военную поддержку Киеву «вплоть до конца срока полномочий» администрации Байдена, подчеркнул Кирби.
До этого Пентагон объявил о выделении Украине 22-го пакета военной помощи на $988 млн. Эта поддержка осуществляется в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), которая обеспечит эту страну боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
Помощь включила: снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, дроны, запчасти для обслуживания, ремонта и модернизации артиллерийских систем, танков и бронетехники.
Москва неоднократно осуждала военную помощь Украине и заявляла, что поставки вооружений Киеву не изменят ход и цели военной операции.
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