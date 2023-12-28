 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Мадуро начал учения с 5,6 тыс. военных из-за корабля Британии в Гайане

Мадуро начал учения с участием 5,6 тыс. военных из-за британского судна в Гайане
Венесуэла и Гайана, бывшая британская колония, спорят из-за региона Эссекибо. Лондон направил к берегам Гайаны военный корабль. Венесуэла сочла это угрозой и в ответ начала учения в акватории Карибского моря и Атлантики
Фото: Carolina Cabral / Getty Images
Фото: Carolina Cabral / Getty Images

Венесуэла начала учения с участием более чем 5,6 тыс. военнослужащих в «ответ на провокацию и угрозу со стороны Соединенного Королевства» из-за прибытия британского патрульного корабля HMS Trent к берегам Гайаны, с которой у Венесуэлы обострился территориальный спор, передает El Universal. Соответствующий приказ отдал венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Британия, объявляя о планах отправить корабль к берегам Гайаны, не упоминала конфликт между южно-американскими странами, указав, что Trent посетит Гайану «в рамках серии мероприятий в регионе во время выполнения задач атлантического патрулирования».

Учения носят название «Генерал Доминго Антонио Сифонтес 2023». Они идут в восточной части Карибского бассейна и в акватории Атлантики. Гайана находится юго-восточнее, ее берега омывает только Атлантический океан. Регион Эссекибо, из-за которого спорят две страны, находится на западе Гайаны и занимает три четверти ее территории.

Спор о регионе Эссекибо площадью 160 тыс. кв км продолжается около 200 лет. В основном эта территория представляет собой непроходимые джунгли, но там большие запасы нефти, золота и меди.

Венесуэла претендует на Эссекибо, с тех пор как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане (обрела независимость в 1966 году).

Венесуэла обратилась в Международный арбитраж (в составе которого были судьи из США, Британии и России) в Париже с просьбой урегулировать ситуацию, и в 1899 году тот закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949-м, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона вследствие сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году, после открытия месторождений нефти и газа. В 2018-м власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения ее границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле этого года.

Венесуэла и Гайана решили не применять силу в территориальном конфликте
Политика
Президент Гайаны&nbsp;Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро
В первой половине декабря Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы под названием Эссекибо-Гайана и затем подписал указы, которые фактически включают ее в состав страны.

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео отметил, что в случае попытки Венесуэлы изменить границы страна будет защищаться «всеми средствами». Однако он тут же указал, что силы обороны Гайаны — это чуть более 4 тыс. человек, а армия Венесуэлы — 351 тыс. В связи с этим гайанская сторона заявила о планах наращивать военное сотрудничество, в том числе с США.

В середине декабря Мадуро провел встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али. Они договорились решать проблемные вопросы в соответствии с международным правом, посредством диалога и воздерживаться от эскалации.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эссекибо Венесуэла Великобритания Гайана учения

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Венесуэла и Гайана решили не применять силу в территориальном конфликте
Политика
В Гайане заявили о военном сотрудничестве с США из-за спора с Венесуэлой
Политика
Мадуро подписал указы о включении части Гайаны в состав Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 16:44
Мадуро начал учения с 5,6 тыс. военных из-за корабля Британии в Гайане Политика, 23:30
Тульский «Мемориал» сообщил, что его выселяют из офиса Политика, 22:57
Украина эвакуировала более 100 тыс. человек из подконтрольной части ДНР Политика, 22:55
Главком армии Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией Политика, 22:36
Активность иностранных инвесторов на рынке Китая упала на 87% с августа Инвестиции, 22:22
Relevo узнало, что в Испании атлетов много лет не наказывают за допинг Спорт, 22:11
Зеленский назначил нового главу подконтрольной ВСУ части ДНР Политика, 22:01
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Синоптик пообещал москвичам «русскую зиму» на январских каникулах Общество, 21:48
Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148 Бизнес, 21:46
Разведка Украины объяснила слова Буданова о том, что ВСУ придут в Крым Политика, 21:45
Рогов сообщил о работе ПВО над Мелитополем Политика, 21:14
Украинские пограничники назвали число попыток сбежать из страны Политика, 21:04
Boeing призвала проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов Технологии и медиа, 21:02
Индия решила оставить луноход «Прагьян» в режиме «вечного сна» Технологии и медиа, 20:53