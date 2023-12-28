Мадуро начал учения с 5,6 тыс. военных из-за корабля Британии в Гайане

Венесуэла и Гайана, бывшая британская колония, спорят из-за региона Эссекибо. Лондон направил к берегам Гайаны военный корабль. Венесуэла сочла это угрозой и в ответ начала учения в акватории Карибского моря и Атлантики

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Венесуэла начала учения с участием более чем 5,6 тыс. военнослужащих в «ответ на провокацию и угрозу со стороны Соединенного Королевства» из-за прибытия британского патрульного корабля HMS Trent к берегам Гайаны, с которой у Венесуэлы обострился территориальный спор, передает El Universal. Соответствующий приказ отдал венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Британия, объявляя о планах отправить корабль к берегам Гайаны, не упоминала конфликт между южно-американскими странами, указав, что Trent посетит Гайану «в рамках серии мероприятий в регионе во время выполнения задач атлантического патрулирования».

Учения носят название «Генерал Доминго Антонио Сифонтес 2023». Они идут в восточной части Карибского бассейна и в акватории Атлантики. Гайана находится юго-восточнее, ее берега омывает только Атлантический океан. Регион Эссекибо, из-за которого спорят две страны, находится на западе Гайаны и занимает три четверти ее территории.

Спор о регионе Эссекибо площадью 160 тыс. кв км продолжается около 200 лет. В основном эта территория представляет собой непроходимые джунгли, но там большие запасы нефти, золота и меди.



Венесуэла претендует на Эссекибо, с тех пор как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане (обрела независимость в 1966 году). Венесуэла обратилась в Международный арбитраж (в составе которого были судьи из США, Британии и России) в Париже с просьбой урегулировать ситуацию, и в 1899 году тот закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949-м, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона вследствие сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.



Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году, после открытия месторождений нефти и газа. В 2018-м власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения ее границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле этого года.

В первой половине декабря Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы под названием Эссекибо-Гайана и затем подписал указы, которые фактически включают ее в состав страны.

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео отметил, что в случае попытки Венесуэлы изменить границы страна будет защищаться «всеми средствами». Однако он тут же указал, что силы обороны Гайаны — это чуть более 4 тыс. человек, а армия Венесуэлы — 351 тыс. В связи с этим гайанская сторона заявила о планах наращивать военное сотрудничество, в том числе с США.

В середине декабря Мадуро провел встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али. Они договорились решать проблемные вопросы в соответствии с международным правом, посредством диалога и воздерживаться от эскалации.