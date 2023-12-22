В Москве арестовали главу крупнейшего космического НПП в России
Басманный суд Москвы по просьбе следствия арестовал на два месяца генерального директора научно-производственного предприятия «Геофизика-космос» Евгения Фомичева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Статья о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) грозит лишением свободы на десятилетний срок и штрафом до 1 млн руб.
«Геофизика-космос» — крупнейшее российское предприятие в космической отрасли, пишет ТАСС. НПП называет себя ведущим предприятием, которое занимается разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения. Почти все российские космические аппараты были оборудованы аппаратурой, изготовленной «Геофизикой-космос».
В начале прошлого года у «Геофизика-космос» образовался долг в 3,6 млн руб. перед 704 сотрудниками, которым не выплатили зарплату за февраль. Госинспекция по труду спустя два месяца добилась полной выплаты долга, организации вынесли предостережение.
РБК обратился за комментарием в «Геофизику-Космос».
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