Миграционный кризис на границе США и Мексики. Фоторепортаж
В США обострилась миграционная проблема: за февраль на границе с Мексикой были задержаны рекордные с июня 2019 года почти 100 тыс. человек. Всплеск вызван отменой президентом Джо Байденом принятых Трампом мер против нелегальной иммиграции. Что происходит с мигрантами на границе США и Мексики — в фоторепортаже РБК
Мигранты из Гондураса ночуют около бейсбольного поля на территории США. Они пересекли реку Рио-Гранде на плотах, чтобы попасть в Штаты
Новый президент Джо Байден решил пересмотреть принятый администрацией Дональда Трампа пакет мер для борьбы с нелегальной иммиграцией. В частности, он отменил решение профинансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет средств из других программ, а также объявил об отмене запрета Трампа семьям нелегальных мигрантов воссоединяться на территории США. Последнее решение спровоцировало приток детей-мигрантов, которые прибывают, чтобы найти родственников
По данным CBS News, за последние недели число детей-мигрантов выросло в три раза. К 21 марта больше пяти тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых остаются в центрах временного содержания на границе с Мексикой. Еще 10,5 тыс. детей находятся в профильных центрах. Из-за недостатка ресурсов они остаются в центрах дольше положенных трех дней
Правозащитники в США заявляют, что дети во временных пунктах размещения жалуются на нехватку матрасов и что они вынуждены спать на полу
Женщина, которую депортировали из США, молится в церкви в приюте в городе Сьюдад-Хуарес, Мексика, 21 марта.
В феврале на границе США с Мексикой американские власти задержали почти 100 тыс. мигрантов. Это самый высокий месячный показатель с июня 2019 года
Республиканцы критикуют Байдена за миграционную политику и считают, что своими указами он способствовал эскалации кризиса, который приведет к значительному росту числа мигрантов.
Трамп также обвинил своего преемника в проблемах на границе США. Бывший президент США считает, что Байдену необходимо закончить строительство стены, признать свою неудачу и вернуться к политике Трампа
На фото: Семья мигрантов в Пенитасе, Техас, США, 16 марта