Миграционный кризис на границе США и Мексики. Фоторепортаж

В США обострилась миграционная проблема: за февраль на границе с Мексикой были задержаны рекордные с июня 2019 года почти 100 тыс. человек. Всплеск вызван отменой президентом Джо Байденом принятых Трампом мер против нелегальной иммиграции. Что происходит с мигрантами на границе США и Мексики — в фоторепортаже РБК