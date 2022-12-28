Эксперты составили рейтинг работы госорганов в интернете

Средняя оценка работы федеральных органов власти в интернете составила 58 баллов из 100 возможных, согласно рейтингу АНО «Диалог». Слабее всего госструктуры работают с комментариями пользователей и их вовлеченностью

Фото: Sebastian Gollnow / ТАСС

Росмолодежь, Минпросвещения и Роспотребнадзор возглавили рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за второе полугодие 2022 года, составленный АНО «Диалог» (презентация исследования есть у РБК). Эти ведомства набрали 87, 80 и 79 баллов соответственно при средней оценке 58 баллов из 100. Кроме того, в десятку лидеров вошли Минфин, Минобрнауки, ФТС, Минэкономразвития, Минкультуры, Росстат и Минздрав.

Исследование также показало, что слабее всего у федеральных ведомств поставлена работа с активностью аудитории и комментариями (оба критерия занимают до 13% от общей оценки). При анализе последней учитывался сам факт наличия открытых комментариев, содержательность и оперативность ответов на вопросы граждан.

Исследование АНО «Диалог» охватило 53 федеральных органа власти, включая два внебюджетных фонда. Их работа оценивалась по 12 критериям — помимо активности и работы с комментариями это представленность в социальных медиа, периодичность и качество контента, наличие специальных проектов в интернете и др.

Ведомствами с самой большой активностью аудитории в интернете среди вошедших в десятку лидеров стали Минфин (82 балла) и Минпросвещения (81 балл). Меньше всего реакции у пользователей вызывал контент Роспотребнадзора (32 балла), Росстата (38 баллов) и Минобрнауки (42 балла).

Минобрнауки среди ведомств-лидеров получило меньше всего баллов за «живой язык» — 60. Четыре органа по этому критерию набрали максимальный балл — это Росмолодежь, Минэкономразвития, Минкультуры и Росстат.

Хуже всего из десятки лидеров с комментариями работали Минздрав (20 баллов из 100), Минобрнауки, Минкультуры и Минпросвещения (все — по 30 баллов). Лидером по этому показателю в топ-10 стала Федеральная таможенная служба (ФТС) — ее работу с комментариями эксперты оценили в 80 баллов. Роспотребнадзор, Минфин и Минэкономразвития получили по 70 баллов.

При этом лучше всех из ФОИВ, охваченных исследованием, с комментариями работала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — она получила 100 баллов по этому критерию, однако не попала в топ-10, заняв 13-ю строчку.

«Работа с комментариями требует больших человеческих ресурсов — например, у Минздрава традиционно высокий негативный фон с большим количеством комментариев (под некоторыми постами — более 300 на пост) ввиду специфики министерства. Такой объем отрабатывать значительно сложнее», — пояснили РБК в пресс-службе АНО «Диалог». Рейтинг за предыдущие кварталы 2022 года не учитывал комментарии из-за их закрытия большим числом ведомств на фоне спецоперации, также уточнили там. «Сейчас существует тренд на возвращение работы к уровню начала года», — добавили в пресс-службе. Тональность комментариев не учитывалась.

«Диалог» не назвал аутсайдеров рейтинга и отказался давать подробную информацию о ведомствах, занявших последние строчки. Оценку работы ведомств в интернете организация проводит уже в четвертый раз. В первом полугодии в тройке лидеров были Ростуризм, Минпросвещения и Росмолодежь. В октябре Владимир Путин упразднил Ростуризм, передав его функции Минэкономразвития.

Летом Счетная палата опубликовала свой рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти. По подсчетам аудиторского ведомства, с прошлого года число ФОИВ с прозрачной деятельностью сократилось: на фоне специальной военной операции они начали закрывать статистические данные. В топ-3 по открытости вошли Росавтодор, Росреестр и Росстат.