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Счетная палата назвала лидеров рейтинга открытости среди ведомств

По подсчетам Счетной палаты, с прошлого года число ведомств с прозрачной деятельностью сократилось. На фоне военной операции России на Украине и западных санкций российские ведомства начали скрывать статистику
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Росавтодор, Росреестр и Росстат второй год подряд стали лидерами рейтинга по открытости федеральных органов исполнительной власти. Это следует из доклада Счетной палаты «Открытость государства в России — 2022» (*pdf).

Высокий уровень показали Минцифры, Росалкогольрегулирование, Россельхознадзор, Росакредитация, Росводресурсы и Рослесхоз. Последние места по прозрачности деятельности заняли Росморречфлот, Федеральная пробирная палата, ФСБ, ФСО, Главное управление специальных программ президента и СВР.

Всего высокую оценку уровня открытости получили 15 ведомств, что на шесть меньше, чем в 2021 году (*pdf). Средние показатели получили 49 органов власти, 12 из которых ранее находились на верхних строчках. Уровень открытости ухудшился у Министерства финансов, Казначейства, Министерства здравоохранения и Министерства строительства.

ФТС временно приостановит публикацию статистики по импорту и экспорту
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Специалисты оценивали объем и качество предоставления информации на сайтах ведомств, реагирование на информационные запросы граждан и журналистов.

Авторы доклада отметили, что «новый контекст после февраля 2022 года» повлиял на результаты исследования незначительно. При этом они подчеркнули, что ограничение доступа граждан к большим и востребованным наборам данных, а также к соцсетям, снижают общий уровень открытости, но эти обстоятельства «выходят за рамки доклада».

Росморречфлот временно скрыл статистику грузооборота морских портов
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

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После начала военной операции России на Украине и введенных в ответ западных санкций, некоторые ведомства перестали публиковать статистические данные. Центробанк перестал публиковать структуру международных резервов с детализацией по активам, внешнему долгу, внешней торговле и банковской отчетности. Минфин приостановил публикацию статистики по структуре расходов, Министерство энергетики — по добыче и экспорту нефти.

Федеральная таможенная служба приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту, чтобы «избежать некорректных оценок». Тогда же помощник президента России Максим Орешкин заявил о снижении импорта на десятки процентов.

Росавиация отказалась от публикации данных о пассажиропотоке российских авиакомпания и аэропортов на фоне закрытого воздушного пространства стран Евросоюза и США, а также запрета на полеты в южные аэропорты России. Росморречфлот временно скрыл статистику грузооборота морских портов.

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Теги
Жанна Антохина
Счетная палата рейтинги ведомства министерства прозрачность Открытое правительство
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