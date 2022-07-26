Счетная палата назвала лидеров рейтинга открытости среди ведомств
Росавтодор, Росреестр и Росстат второй год подряд стали лидерами рейтинга по открытости федеральных органов исполнительной власти. Это следует из доклада Счетной палаты «Открытость государства в России — 2022» (*pdf).
Высокий уровень показали Минцифры, Росалкогольрегулирование, Россельхознадзор, Росакредитация, Росводресурсы и Рослесхоз. Последние места по прозрачности деятельности заняли Росморречфлот, Федеральная пробирная палата, ФСБ, ФСО, Главное управление специальных программ президента и СВР.
Всего высокую оценку уровня открытости получили 15 ведомств, что на шесть меньше, чем в 2021 году (*pdf). Средние показатели получили 49 органов власти, 12 из которых ранее находились на верхних строчках. Уровень открытости ухудшился у Министерства финансов, Казначейства, Министерства здравоохранения и Министерства строительства.
Специалисты оценивали объем и качество предоставления информации на сайтах ведомств, реагирование на информационные запросы граждан и журналистов.
Авторы доклада отметили, что «новый контекст после февраля 2022 года» повлиял на результаты исследования незначительно. При этом они подчеркнули, что ограничение доступа граждан к большим и востребованным наборам данных, а также к соцсетям, снижают общий уровень открытости, но эти обстоятельства «выходят за рамки доклада».
После начала военной операции России на Украине и введенных в ответ западных санкций, некоторые ведомства перестали публиковать статистические данные. Центробанк перестал публиковать структуру международных резервов с детализацией по активам, внешнему долгу, внешней торговле и банковской отчетности. Минфин приостановил публикацию статистики по структуре расходов, Министерство энергетики — по добыче и экспорту нефти.
Федеральная таможенная служба приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту, чтобы «избежать некорректных оценок». Тогда же помощник президента России Максим Орешкин заявил о снижении импорта на десятки процентов.
Росавиация отказалась от публикации данных о пассажиропотоке российских авиакомпания и аэропортов на фоне закрытого воздушного пространства стран Евросоюза и США, а также запрета на полеты в южные аэропорты России. Росморречфлот временно скрыл статистику грузооборота морских портов.