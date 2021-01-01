МИД потребовал от болгарского дипломата покинуть Россию

Такое решение стало ответом на высылку из Софии российского военного атташе в середине декабря

Посольство Республики Болгария в Москве (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Министерство иностранных дел России вручило послу Болгарии ноту об объявлении persona non grata сотрудника болгарского дипломатического представительства в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с требованием покинуть страну в ближайшие 72 часа должен помощник военного атташе Митко Борисов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», — говорится в заявлении МИД России.

О высылке российского дипломата из Болгарии было объявлено 18 декабря. В местной прокуратуре такое решение объяснили тем, что дипломат якобы с 2017 года собирал закрытые данные. В прокуратуре утверждали, что российский атташе стремился получить информацию в том числе о количестве американских войск, развернутых в Болгарии во время учений.