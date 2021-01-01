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Политика ,  
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МИД потребовал от болгарского дипломата покинуть Россию

Такое решение стало ответом на высылку из Софии российского военного атташе в середине декабря
Посольство Республики Болгария в Москве
Посольство Республики Болгария в Москве (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Министерство иностранных дел России вручило послу Болгарии ноту об объявлении persona non grata сотрудника болгарского дипломатического представительства в Москве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с требованием покинуть страну в ближайшие 72 часа должен помощник военного атташе Митко Борисов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», — говорится в заявлении МИД России.

О высылке российского дипломата из Болгарии было объявлено 18 декабря. В местной прокуратуре такое решение объяснили тем, что дипломат якобы с 2017 года собирал закрытые данные. В прокуратуре утверждали, что российский атташе стремился получить информацию в том числе о количестве американских войск, развернутых в Болгарии во время учений.

Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов
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В Москве тогда же заявили, что высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе.

В январе 2020 года в сборе секретных данных в пользу Москвы заподозрили первого секретаря посольства и сотрудника Торгового представительства России в Софии. Дипломатов объявили персонами нон-грата и выслали из страны. В Москве высылку сочли провокацией, указав, что София не дала никаких разъяснений по обвинениям в шпионаже.

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Второй раз в этом году Болгария выслала российских дипломатов в сентябре. Тогда прокуратура страны сообщила, что двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники. В российском посольстве также не нашли причин для такой меры и заявили, что доказательств от болгарской стороны также не получили.

Автор
Артем Филипенок
Болгария высылка дипломатов
Материалы по теме
Болгария вышлет российского военного атташе из-за подозрений в шпионаже
Политика
Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов
Политика
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