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Российский посол рассказал о «глобальном плане» оторвать Минск от Москвы

Дмитрий Мезенцев считает, что санкции — способ выдавить конкурента в лице России с региональных рынков, где Минск и Москва могут сотрудничать и укреплять отношения
Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Существует «глобальный план» по отрыву Белоруссии от России, полагает российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его словам, санкционная политика в отношении Минска — это попытка устранить конкуренцию на региональных рынках. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.

«Санкционное давление — это не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество, — считает Мезенцев. — Это все есть, и сегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России».

Путин заявил о «подлинно союзнических» отношениях с Белоруссией
Политика
Владимир Путин

Он указал на то, что мир после пандемии станет жестче, чем был до нее. По словам посла, большие страны будут защищать свои интересы, «продавливая» свои товары на региональные рынки и не допуская возможности для России использовать высокие технологии.

Поэтому сейчас важно быть «сильными, мудрыми, уметь договариваться», заключил Мезенцев.

В конце сентября президент Владимир Путин заявлял, что на Белоруссию оказывается «беспрецедентное внешнее давление» после завершившихся 9 августа президентских выборов. При этом он утверждал, что отношения Минска и Москвы «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и имеют под собой прочный фундамент. По мнению президента, отношения двух стран являются «подлинно союзническими».

В октябре министр обороны Сергей Шойгу выразил мнение о том, что события в Белоруссии после выборов получили политическую и финансовую поддержку Запада для того, чтобы сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства и внести раскол в отношения двух государств. Шойгу подчеркивал, что вмешательство во внутренние дела других стран неприемлемы.

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Лукашенко не счел нужной полную перезагрузку отношений с Москвой
Политика
Сергей Лавров (слева) и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявлял, что в перезагрузке отношений России и Белоруссии нет необходимости. По его мнению, говорить нужно об интенсификации и усилении отношений. «И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией», — отмечал он.

После выборов в Белоруссии начались протесты. По данным ЦИК, победил Лукашенко, однако оппозиция оспаривает эти итоги, заявляя, что победу одержала ее кандидат, Светлана Тихановская. Сам Лукашенко заявлял, что с его результатом (по данным ЦИК у него 80% голосов) фальсификации, в которых его обвиняли, невозможны.

Страны ЕС и США в разное время вводили санкции в отношении чиновников Белоруссии, которых они считают причастными к махинациям на выборах, а также к жесткому и насильственному подавлению мирных протестов. Под санкции ЕС попал в том числе и Лукашенко, а также его сын Виктор.

Автор
Мария Лисицына
Белоруссия Минск Дмитрий Мезенцев санкции
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