Российский посол рассказал о «глобальном плане» оторвать Минск от Москвы

Дмитрий Мезенцев считает, что санкции — способ выдавить конкурента в лице России с региональных рынков, где Минск и Москва могут сотрудничать и укреплять отношения

Дмитрий Мезенцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Существует «глобальный план» по отрыву Белоруссии от России, полагает российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его словам, санкционная политика в отношении Минска — это попытка устранить конкуренцию на региональных рынках. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.

«Санкционное давление — это не ответ на ту или иную политическую ситуацию, это инструмент вывода потенциальных конкурентов из зоны тех региональных рынков, где мы можем зарабатывать, где мы можем быть представлены, где мы можем взаимодействовать, а значит, укреплять сотрудничество, — считает Мезенцев. — Это все есть, и сегодня мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается и на Беларусь, и на Россию. Очень важно понимать, что есть глобальные планы, как бы они ни упаковывались и трактовались, отрыва Беларуси от России».

Он указал на то, что мир после пандемии станет жестче, чем был до нее. По словам посла, большие страны будут защищать свои интересы, «продавливая» свои товары на региональные рынки и не допуская возможности для России использовать высокие технологии.

Поэтому сейчас важно быть «сильными, мудрыми, уметь договариваться», заключил Мезенцев.