Минск понадеялся заключить контракты по нефти с Россией за четыре дня

Все контракты с поставщиками нефти в Белоруссию будут подписаны до конца года, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Беларусь 1».

Он заявил, что Белоруссия уже подписала контракты на поставки в следующем году с некоторыми крупными российскими поставщиками нефти, а с частью еще согласуются мелкие детали. Головченко выразил уверенность, что до конца года «абсолютно все контракты» будут подписаны.

«Это традиционные новогодние вопросы, в этом году какого-то накала или напряженности нет, абсолютно планово они решаются. Мы договорились с правительством Российской Федерации о том, что не надо складывать все «под елочку», — пояснил он (цитата по агентству «Белта»).

По словам премьера, Россия готова поставить Белоруссии «максимальный объем». «Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн т — будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке», — уточнил Головченко.

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