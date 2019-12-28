Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

В Тегеране предупредили, что любые разведывательные аппараты, замеченные в районе проведения учений, будут уничтожены. Ранее о намерении наблюдать за маневрами сообщили в Пентагоне

Фото: Iranian Army / Associated Press

Тегеран не исключает, что иностранные государства могут предпринять попытку слежения, направленную на совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая. Об этом заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.

«Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там [на учениях] происходит. Разведчики также приняли меры», — заявил он.

Сайяри предупредил, что любые разведывательные аппараты — как плавательные, так и летательные, которые заметят в районе проведения маневров, будут уничтожены. Он отметил, что «совместные учения — это не шутки».

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Они продлятся четыре дня.

Маневры будут посвящены отработке действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечению безопасности, говорил ранее «РИА Новости» посол Ирана в России Казем Джалали.