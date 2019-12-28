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Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией
В Тегеране предупредили, что любые разведывательные аппараты, замеченные в районе проведения учений, будут уничтожены. Ранее о намерении наблюдать за маневрами сообщили в Пентагоне
Фото: Iranian Army / Associated Press

Тегеран не исключает, что иностранные государства могут предпринять попытку слежения, направленную на совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая. Об этом заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Сайяри, передает агентство Tasnim.

«Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там [на учениях] происходит. Разведчики также приняли меры», — заявил он.

Сайяри предупредил, что любые разведывательные аппараты — как плавательные, так и летательные, которые заметят в районе проведения маневров, будут уничтожены. Он отметил, что «совместные учения — это не шутки».

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Они продлятся четыре дня.

Маневры будут посвящены отработке действий по борьбе с терроризмом и пиратством, а также обеспечению безопасности, говорил ранее «РИА Новости» посол Ирана в России Казем Джалали.

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В Минобороны сообщили, что Россия направила на учения отряд боевых кораблей Балтийского флота. В них участвуют сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и спасательный буксир «Виктор Конецкий». Военное ведомство отметило, что маневры в подобном формате проходят впервые, а договоренность о них была достигнута в июле в ходе проведения военно-морского парада в Петербурге.

От китайской стороны в учениях участвует ракетный эсминец. По словам представителя Минобороны КНР, речь идет о «нормальном военном обмене» между странами, который «совершенно необязательно связан с ситуацией в регионе». В Пентагоне пообещали, что США будут наблюдать за маневрами. «Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», — заявил ТАСС официальный представитель оборонного ведомства Шон Робертсон.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, учения
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