Путин объединил прежних и новых губернаторов в Кремле

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле собрал бывших и нынешних губернаторов российских регионов. Сам президент назвал этот формат «необычным»

Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов (Фото: пресс-служба Президента России)

В Государственном Кремлевском дворце Путин встретился с политиками, которые сейчас возглавляют различные регионы, а также с теми, кто ранее был губернатором. Как сообщает пресс-служба Кремля, смысл в этом формате — в том, чтобы «показать преемственность».

По его словам, правильно, чтобы прежние руководители не вмешивались в дела нынешних. «Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона, иначе работы не получится. В то же время он мог бы опираться, повторю еще раз, на то, что было сделано до него, и на ваш опыт, на знания», — сказал Путин.

«Уже говорил, хочу повторить: вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями. И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой», — оценил Путин работу прежних губернаторов.

Пресс-служба Кремля не сообщила, кто именно присутствовал на встрече с президентом.

Осенью 2017 года правительство провело серию отставок губернаторов. В результате ротации руководство сменилось в 19 субъектах Федерации — в Адыгее, Пермском крае, Бурятии, Новгородской и Рязанской областях, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях, Красноярском крае, Дагестане, НАО, Приморском крае, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областях.

Последним покинувшим свой пост стал глава Воронежской области Алексей Гордеев. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Гордеев станет полпредом президента в Центральном федеральном округе вместо Александра Беглова, который сместил Николая Цуканова — полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Цуканов, в свою очередь, занял должность помощника Путина по вопросам местного самоуправления.



