Путин уволил губернатора Воронежской области

Врио главы Воронежской области назначен мэр столицы региона Александр Гусев. Губернатор Алексей Гордеев ушел по собственному желанию, его назначили полпредом в Центральном федеральном округе

Алексей Гордеев (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев (возглавляет регион с 2009 года) уволен указом президента Владимира Путина. Как сообщается на сайте Кремля, Гордеев ушел в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы области назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Путин сообщил Гусеву о назначении на должность в ходе рабочей встречи с ним в Кремле.

Алексей Гордеев в свою очередь перейдет на работу полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО), сообщила пресс-служба Кремля. Занимавший ранее этот пост Александр Беглов в свою очередь перешел в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), где также будет работать полпредом президента. Николай Цуканов, который был полномочным представителем в СЗФО, освобожден от своей должности и назначен помощником российского президента.

О назначении Цуканова помощником президента ранее писал РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и администрации главы государства. Собеседник пояснил, что бывший полпред СЗФО не сменит кого-то из действующих помощников президента, а станет новым помощником с новым функционалом. Источники также говорили, что на место Цуканова перейдет Беглов.

О переходе Беглова в СЗФО также ранее писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание указывало, что одним из кандидатов на пост полпреда в ЦФО является Алексей Гордеев. РБК указывал, что перестановки проходят в рамках еще одного этапа ротации губернаторов перед выборами президента.

Александр Гусев родился 1963 году в деревне Озерское в Калужской области. В 1985 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «химическая технология синтетического каучука», в том же году устроился на работу на завод «Воронежсинтезкаучук» им. Кирова. В начале 2000-х получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства при правительстве России. В 2009 году Гусев вошел в состав правительства Воронежской области, в 2010 году получил должность заместителя губернатора. Главой городского округа Воронеж избран в сентябре 2013 года. Гусев — кандидат химических наук.

Осенью 2017 года правительство провело серию отставок губернаторов. В результате ротации руководство сменилось в 19 субъектах Федерации — в Адыгее, Пермском крае, Бурятии, Новгородской и Рязанской областях, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях, Красноярском крае, Дагестане, НАО, Приморском крае, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областях.