Путин призвал губернаторов не «погружаться в долговую яму»

Заседание Госсовета (Фото: администрация Президента России)

Федеральный центр разработал программу помощи закредитованным регионам, но властям субъектов не стоит вновь набирать долги. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Госсовета, в котором участвуют губернаторы многих регионов.

«Еще один фактор инвестиционной привлекательности регионов — это их финансовая устойчивость. Инвесторы доверяют тем регионам, которые способны исполнять свои обязательства, проводят ответственную сбалансированную бюджетную политику, не допускают закредитованности», — сказал Путин. Он добавил, что понимает, в каком состоянии находились региональные финансы в предыдущие годы и «в чем причина этого состояния». Чтобы дать регионам дополнительные ресурсы, правительство запустило программу реструктуризации бюджетных кредитов, напомнил он.

«Специально обращаю ваше внимание, [это] чрезвычайно важно, и хочу напомнить еще раз: регионы — участники программы обязуются сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. Я прошу отнестись к этому серьезно. Обращаю на это ваше внимание. Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», — заявил президент.

Путин добавил, что поручил министерствам и ведомствам следить за тем, как проходит программа реструктуризации. «Уже говорил об этом публично и с болью в сердце еще раз могу сказать уже в этом составе. Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность. Оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую ставку. Кому даете заработать?» — резюмировал Путин, призвав решить ситуацию «как можно быстрее».

К региональным бюджетам есть много избыточных и «абсурдных» требований, отметил министр экономического развития Максим Орешкин, ведомство подготовило их предварительный перечень. «У нас есть, например, приказ Минсвязи, который с 1 февраля следующего года обязует всех перейти на определенный тип франкировальных машин, которые отпечатки делают. Регионам это будет стоить в следующем году 3 млрд руб. Есть приказ Минтруда, который устанавливает перечень оборудования для организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. В этом перечне есть количество зеркал, сколько должно быть настенных часов и сколько должно быть шашек и шахматных столов», — рассказал Орешкин. Министерство предлагает изменить или отменить эти требования, эти предложения уже внесены в правительство, добавил он. Кроме того, нужно разработать механизм, мешающий появляться новым таким требованиям, заключил министр.

Регионы могут составлять заведомо нереалистичные бюджеты, сказал министр финансов Антон Силуанов, и эта «безответственная финансовая политика» отталкивает инвесторов. Сейчас из 178 субъектов, которые могут заключить соглашение по реструктуризации, к правительству обратились 174. Еще четыре могут и отказаться от реструктуризации, так как сумма долгов для их бюджетов некритична, добавил он. При этом есть прецеденты, когда регионы по три-четыре раза заключают соглашения о финансовой помощи и не исполняют свои обязательства, рассказал Силуанов. В таком случае в регионах приходится вводить казначейское сопровождение.

Реструктуризация бюджетных кредитов начнется с 1 января. В первые два года по ней будут предоставляться «максимально льготные условия», говорил Путин, когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. При этом, как писал РБК, план предусматривает санкции для регионов-должников, которые просрочат процентную выплату или погашение реструктурированного кредита, — им придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован, что фактически означает дефолт. Однако такие субъекты смогут заключить и допсоглашения с Минфином, которые позволят избежать такой меры. Участвующим в программе регионам предстоит сократить свои долги (по отношению, а доходам). Правительство также запустило программу реструктуризации коммерческих кредитов. Например, те регионы, у которых госдолг (задолженность и по рыночным кредитам, и по бюджетным) превышает 140%, должны к 2020 году снизить его до отметки ниже 100%. Сокращать свои долги придется и регионам с менее масштабной задолженностью (тем, у кого она ниже 50%, нужно будет просто не превышать этот показатель).