Политика
0

Politiken сообщила о «ночной страже» в Дании для наблюдения за Трампом

Politiken: в Дании создали «ночную стражу» для наблюдения за заявлениями Трампа
«Ночную стражу» ввели после дипломатического скандала между Копенгагеном и Вашингтонов из-за Гренландии, считает газета. Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Датское правительство учредило «ночную стражу» в министерстве иностранных дел для того, чтобы следить за высказываниями американского президента Дональда Трампа, пока Копенгаген спит, сообщила газета Politiken, передает The Guardian.

Ночная смена начинается в 17:00 по местному времени, а в 7:00 сотрудники составляют отчет о высказываниях и других событиях и отправляют по датскому правительству и ведомствам.

По данным Politiken, эта инициатива стала одним из примеров того, как датской дипломатии пришлось адаптироваться к новой администрации Трампа.

Дания вызвала дипломата США из-за «попыток влияния» на дела Гренландии
Политика
Ларс Лёкке Расмуссен

Как предполагает газета, инициатива была введена после дипломатического скандала между Копенгагеном и Вашингтонов из-за Гренландии — автономную территорию, входящую в состав Королевства Дания.

«Можно с уверенностью сказать, что ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и Соединенными Штатами были довольно важными факторами, повлиявшими на принятие этого решения весной», — сообщил The Guardian источник, близкий к МИД Дании.

Гренландия — бывшая датская колония, она остается частью Королевства Дания, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности.

Это самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).

Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии еще в свой первый президентский срок, но получил отказ. После победы на президентских выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности США. На пресс-конференции 7 января американский лидер не исключил, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

Премьер Дании говорила, что остров не продается. Гренландский премьер Муте Эгеде заявлял, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США. Фредериксен назвала это желание «законным и понятным».

В конце января Трамп снова заявил о намерении присоединить к США Гренландию. Общаясь с журналистами 25 января, президент отметил: если датские власти не позволят острову перейти под американский контроль, это будет «очень недружественный акт». «Потому что это для защиты свободного мира. Это не для нас. Это для свободного мира», — утверждал Трамп.

The Wall Street Journal сообщила в мае, что США усилят сбор разведданных о Гренландии, например о движении за независимость Гренландии и о том, как жители острова относятся к добыче полезных ископаемых американскими компаниями. Помимо этого ведомства должны будут установить, кто в Гренландии и Дании «поддерживает цели США в отношении острова».

