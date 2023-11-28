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Политика ,  
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Власти Украины предложили переименовать города в Крыму

Минреинтеграции Украины предложило переименовать города в Крыму
Географическим названиям в Крыму Минреинтеграции Украины предложило вернуть исторические наименования на крымско-татарском языке
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минреинтеграции Украины предложило переименовать города в российском Крыму в рамках «деколонизации топонимики».

«Географическим названиям в <...> Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что сейчас согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах, на дорожных указателях и картах.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина и страны Запада итоги голосования не признают. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент России Владимир Путин.

Одесситы отказались переименовать площадь Толстого в честь Мойхер-Сфорима
Политика
Площадь Льва Толстого в Одессе

В последние годы власти Украины переименовали многие улицы, поселки и города. После начала российской военной операции этот процесс активизировался — особенно часто меняют названия, связанные с Россией и СССР.

Ранее жители Одессы поддержали изменение 37 топонимов в городе. Новые названия получат улица Академика Вавилова (будет Сергея Ефремова), Дмитрия Донского (Дмитриевская), Новгородская (Михаила Жука), Тимирязева (Айвазовского), Шолохова (Волокидина).

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При этом одесситы отказались от переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Власти обосновывали необходимость переименования площади тем, что автор «Войны и мира» не был связан с Одессой, в то время как Мойхер-Сфорим жил в этом городе.

В октябре власти Херсона переименовали часть улиц и площадей города. Так, площадь 200-летия Херсона переименовали в площадь Вооруженных сил Украины; улицу Московскую — в улицу Студенческую; улицу Потемкинскую — в улицу Михаила Грушевского; сквер А.С. Пушкина — в Фонтанный сквер.

В июне Нацкомиссия Украины по стандартам языка рекомендовала изменить названия более чем 1,4 тыс. населенных пунктов, в том числе Запорожья. В документе с рекомендациями говорилось, что существующие топонимы либо «не соответствуют лексическим нормам украинского языка», либо «касаются российской имперской политики».

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина переименование Крым города
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