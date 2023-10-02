 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Одесситы отказались переименовать площадь Толстого в честь Мойхер-Сфорима

Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
Площадь расположена в исторической части Одессы, на ней находится памятник Толстому. Ее предлагали назвать в честь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима
Площадь Льва Толстого в Одессе
Площадь Льва Толстого в Одессе (Фото: Stanislaw1999 / Shutterstock)

В Одессе опубликованы результаты общественного обсуждения, проходившего в форме электронного голосования на сайте городской рады, согласно которому жители выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом сообщается на сайте городских властей Одессы.

Всего на длившееся месяц голосование вынесли переименование 39 топонимов. По вопросу площади Толстого высказали свое мнение больше всего участников: 158 из 359 были за, 201 — против. Голосовавшие решили также не переименовывать 2-й переулок Черепановых, который должен был стать Резервным.

Смену названий остальных 37 топонимов участники обсуждения поддержали. Новые названия получат улица Академика Вавилова (будет Сергея Ефремова), Дмитрия Донского (Дмитриевская), Новгородская (Михаила Жука), Тимирязева (Айвазовского), Шолохова (Волокидина), Орловская (название останется, но не в честь города Орла, а в честь профессора Орлова), а также 15 Суворовских улиц (одну из них назовут, например, именем Склифосовского).

Площадь Льва Толстого расположена в исторической части Одессы, от нее начинаются улица и переулок, тоже названные в честь писателя. Вопрос о смене их названий не поднимали.

Переименование площади связывали с тем, что автор «Войны и мира» не был связан с Одессой, отмечает «Суспiльне», в то время как Мойхер-Сфорим (настоящее имя — Шолом-Янкев Абрамович) жил в этом городе. Он родился в 1836 году в Минской губернии, но затем переехал на Украину и в 1917 году умер в Одессе. Писал на идише и иврите романы, повести, рассказы.

Читайте на РБК Pro
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше
Акции Disney упали до минимума за 9 лет. Поможет ли распродажа активов
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике

Издание также отмечает, что на этой площади находится памятник Толстому, который власти планировали перенести в музей под открытым небом.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Одесса Лев Толстой переименование улиц
Материалы по теме
Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»
Политика
В Донецке назвали улицу в честь Дарьи Дугиной
Политика
В Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд Политика, 16:11
В Пакистан прибыла первая партия нефти из России для частной компании Бизнес, 16:10
Президента «Барселоны» обвинили в причастности к аресту преемника Спорт, 16:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 15:56
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 15:55
Суд обязал телеграм-канал Mash выплатить Криду ₽350 тыс. за клевету Общество, 15:37
Одесситы отказались переименовать площадь Толстого в честь Мойхер-Сфорима Политика, 15:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
The Times узнала об атаке «российских хакеров» на Букингемский дворец Технологии и медиа, 15:29
Объем торгов на централизованных криптобиржах упал до минимума за 3 года Крипто, 15:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:18
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в районе Кривого Рога Политика, 15:12
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:08
Бывший футболист ЦСКА умер в 63 года Спорт, 14:59