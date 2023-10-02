Одесситы отказались переименовать площадь Толстого в честь Мойхер-Сфорима

Площадь расположена в исторической части Одессы, на ней находится памятник Толстому. Ее предлагали назвать в честь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима

Площадь Льва Толстого в Одессе (Фото: Stanislaw1999 / Shutterstock)

В Одессе опубликованы результаты общественного обсуждения, проходившего в форме электронного голосования на сайте городской рады, согласно которому жители выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом сообщается на сайте городских властей Одессы.

Всего на длившееся месяц голосование вынесли переименование 39 топонимов. По вопросу площади Толстого высказали свое мнение больше всего участников: 158 из 359 были за, 201 — против. Голосовавшие решили также не переименовывать 2-й переулок Черепановых, который должен был стать Резервным.

Смену названий остальных 37 топонимов участники обсуждения поддержали. Новые названия получат улица Академика Вавилова (будет Сергея Ефремова), Дмитрия Донского (Дмитриевская), Новгородская (Михаила Жука), Тимирязева (Айвазовского), Шолохова (Волокидина), Орловская (название останется, но не в честь города Орла, а в честь профессора Орлова), а также 15 Суворовских улиц (одну из них назовут, например, именем Склифосовского).

Площадь Льва Толстого расположена в исторической части Одессы, от нее начинаются улица и переулок, тоже названные в честь писателя. Вопрос о смене их названий не поднимали.

Переименование площади связывали с тем, что автор «Войны и мира» не был связан с Одессой, отмечает «Суспiльне», в то время как Мойхер-Сфорим (настоящее имя — Шолом-Янкев Абрамович) жил в этом городе. Он родился в 1836 году в Минской губернии, но затем переехал на Украину и в 1917 году умер в Одессе. Писал на идише и иврите романы, повести, рассказы.

Издание также отмечает, что на этой площади находится памятник Толстому, который власти планировали перенести в музей под открытым небом.