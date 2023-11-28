МВД разоблачило связанную с Украиной сеть нарколабораторий

За несколько лет в Московской, Псковской и Рязанской областях была создана сеть нарколабораторий. Задержан 21 подозреваемый, из них 12 — граждане Украины, сообщили в МВД

В России разоблачили сеть нарколабораторий, руководство которой осуществлялось с территории Украины, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что вербовщики привлекали к противоправной деятельности украинских граждан, которые приезжали в Россию, арендовали помещения, закупали оборудование и приступали к производству наркотиков. Произведенные вещества они сбывали через торговые площадки в даркнете.

«Кураторы координировали действия сообщников с помощью интернет-мессенджеров. Конспирация противоправных действий обеспечивалась созданной злоумышленниками схемой многоступенчатой и бесконтактной передачи наркотических средств», — уточнила Волк.

В течение нескольких лет задержанные создали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. Сейчас под стражу взят 21 подозреваемый, из них 12 украинцев.

Следователи, в частности, установили, что под дистанционным руководством украинского куратора 44-летний житель Санкт-Петербурга приобрел в одной из деревень Псковской области жилой дом с участком, где разместил оборудование для производства синтетических наркотиков, а также организовал для этого регулярные поставки реактивов из Москвы.

Еще один задержанный, гражданин Украины, оборудовал на территории Рязанской области три подпольные лаборатории. В двух из них он не успел наладить производство запрещенных веществ.

Всего при расследовании дела сотрудники полиции изъяли почти 1,5 т синтетического наркотика мефедрона, а также 35 т компонентов для его изготовления. Эксперты установили, что из изъятых прекурсоров можно было произвести еще более 935 кг мефедрона.

С сентября 2022 года ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой пресекла 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков транзитом через ЕС в Россию. За это время из незаконного оборота было изъято 370 кг «синтетики», произведенной на Украине.