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Политика ,  
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Пекин заявил, что независимость Тайваня означает войну

Представитель Китая: независимость Тайваня означает войну

Китай готов пойти на мирное воссоединение с Тайванем, но не потерпит «сепаратистской деятельности», направленной на независимость островного государства, заявил председатель управления по делам Тайваня в китайской Госсовете Чэн Биньхуа.

Как передает агентство Xinhua, так он прокомментировал слова представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Цзин-те и Сяо Би-Хима, которые выразили мнение, что у Пекина «нет графика» нападения на остров.

Чэнь напомнил о законе, который предписывает использование немирных средств и других необходимых мер для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая. «Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», — добавил он.

По его словам, тайваньские политики преуменьшили угрозу «сепаратистской деятельности», чтобы обмануть избирателей на выборах президента Тайваня в 2024 году.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Тайвань Китай
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