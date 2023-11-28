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Экс-премьер Польши сравнил срок работы нового правительства с жизнью мухи

Экс-премьер Польши Миллер: срок работы кабмина Моравецкого меньше жизни мухи
Правительство Польши сформировали из членов проигравшей на выборах партии, скорее всего через две недели депутаты сейма откажут ему в поддержке и кабмин распустят. Бывший премьер указал, что даже муха живет дольше
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Новое правительство Польши во главе с премьером Матеушем Моравецким не проработает дольше месяца, заявил бывший глава кабинета министров Лешек Миллер (2001-2004) в X.

«Домашняя муха живет в среднем 28 дней. Личиночная стадия достигается в течение 14 дней. Еще через несколько дней она становится куколкой, а затем взрослой особью и откладывает яйца. Правительство Моравецкого не успеет даже окукливаться, не говоря уже об откладывании яиц», — написал он.

С сомнением к перспективам нового правительства отнесся и депутат от Гражданской коалиции Михал Колодзейчак: «Это один большой мем <...>. От этого хочется смеяться и плакать».

Моравецкий выдвинут правой партией «Право и справедливость», проигравшей недавние парламентские выборы с результатом 35,38%. Остальные партии набрали меньше, однако три оппозиционных политических силы получили в сумме больше мест в сейме: главный оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Оппозиционные партии договорились о коалиции и формировании правительства во главе с Дональдом Туском, который покинул этот пост в 2014 году.

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Матеуш Моравецкий

Правительство во главе с Моравецким было приведено к присяге 27 ноября, у него есть две недели, чтобы заручиться поддержкой парламента. Если вотум доверия получен не будет, то право формировать кабинет министров перейдет к сейму. Моравецкий предложил лидерам оппозиционных партий переговоры для формирования компромиссного правительства, но те отказались.

«Хватит звонить, Матуеш, у нас уже есть полный список министров», — иронично написал Туск в X.

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«Мне не о чем говорить с Матеушем Моравецким. На протяжении всей предвыборной кампании я говорил, что иду на выборы, чтобы положить конец правлению «Права и справедливости», а не продлевать его. Так о чем мне говорить?», — пояснил лидер «Конфедерации» Славомир Ментцен.

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что если правительство Моравецкого не устроит депутатов, которые сформируют иной кабинет министров, то подчинится.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Матеуш Моравецкий правительство Муха Анджей Дуда
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