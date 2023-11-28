Красный Крест заявил о «нетипичном» размещении заложников ХАМАС

Взятыех в плен боевиками ХАМАС заложников фактически удерживают на передовой в секторе Газа, у Красного Креста нет к ним доступа, заявил РБК региональный директор МККК Фабрицио Карбони

Фото: Hamas Military Wing / Reuters

Боевики палестинского движения ХАМАС удерживают заложников, взятых в плен 7 октября, на передовой, в зоне боев в секторе Газа, заявил в интервью РБК директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони. Красный Крест координирует освобождение людей в рамках сделки Израиля и ХАМАС, добавил он.

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«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу. Очень сложно с безопасностью. Обычно стороны конфликта гораздо менее расположены к тому, чтобы дать нам доступ, если речь идет о близости к полю боя», — сказал Карбони.

Он также сообщил, что ХАМАС отказал Красному Кресту в возможности посетить заложников. Одновременно Карбони выразил сожаление, что Израиль отказался предоставить МККК доступ к палестинским заключенным, содержащимся в тюрьмах, до тех пор, пока МККК не посетит заложников ХАМАС. «Безусловно, мы сожалеем об этом взаимном условии, и мы сожалеем о том, что оно было предано огласке. Мы до сих пор обсуждаем вопрос с израильскими официальными лицами, в ведении которых находятся заключенные, и очень надеемся, что сможем возобновить визиты», — сказал он.

Карбони сообщил, что после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников в обмен на гуманитарные паузы и освобождение заключенных МККК координировал освобождение людей со всеми сторонами. «Это важная роль. Со стороны может казаться, что речь идет только о вопросе логистики, но на самом деле это одна из самых сложных частей операции, и МККК участвует в реализации достигнутого соглашения. В вопросе заложников ставки высоки: чрезвычайно поляризованная среда, чрезвычайно опасная. В таких зонах, как Газа, мы действуем на линии фронта. В конечном счете успех этой операции — оказанная людям помощь», — пояснил региональный директор МККК.

Карбони подчеркнул, что освобожденные из плена люди травмированы, измождены и находятся в шоке. Сейчас они проходят медицинское обследование, ситуация оценивается с точки зрения, какую помощь они должны получить, чтобы восстановиться. Региональный директор МККК отметил, что условия содержания заложников ХАМАС и заключенных в израильских тюрьмах — конфиденциальная информация. «Мы поддерживаем диалог со сторонами конфликта для того, чтобы убедиться, что условия улучшаются», — заключил он.

Израиль начал войну с ХАМАС после нападения группировки на страну 7 октября. Утром 24 ноября началось четырехдневное перемирие, стороны также договорились об обмене женщинами и несовершеннолетними. С тех пор палестинское движение освободило уже три группы заложников, захваченных и увезенных в сектор Газа, а израильская сторона выпустила из тюрьмы десятки палестинских заключенных.