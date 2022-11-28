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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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На Сахалине анонсировали поездку жен и матерей военнослужащих в Донбасс

Губернатор Сахалина Лимаренко: жены и матери военнослужащих посетят Донбасс
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко пояснил, что отправляемые в Донбасс посменно женщины должны будут следить, что их мобилизованные родственники обеспечены всем необходимым
Валерий Лимаренко (слева)
Валерий Лимаренко (слева) (Фото: limarenko_official / VK)

Матери и жены военных из Сахалинской области, проходящих службу в Донбассе, смогут посетить Донецкую народную республику, чтобы проверить обеспечение своих сыновей и мужей всем необходимым, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на своей странице во «Вконтакте». Такое заявление он сделал после встречи с родственницами сахалинских военных в День матери (отмечается 27 ноября).

Он уточнил, что в области создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Ее участницы смогут по очереди отправляться в ДНР, уточнил губернатор.

«Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно. Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях», — написал Лимаренко.

Первой в командировку в Донбасс поедет жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина, сообщил губернатор. Расходы на поездки возьмет на себя «Единая Россия», уточнил Лимаренко.

Материал дополняется

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ДНР День Матери Сахалинская область Валерий Лимаренко
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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