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В Грузии подвели предварительные итоги выборов президента
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В Грузии подвели предварительные итоги выборов президента
Политика, 28 ноя, 23:16
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В Грузии подвели предварительные итоги выборов президента
После подсчета более трети голосов, лидером становится независимый кандидат Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала первые предварительные данные подсчета голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов, которые прошел в среду.

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Согласно данным по подсчету более 38% от общего числа голосов (цифры на 23:16 мск) , лидирует независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала 57,6% (333 445 голосов). Ее соперник, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 42,4% (245 426 голосов).

Итоговая явка на выборах составила 56,23% избирателей.

По данным exit poll, проведенных по заказу оппозиционного телеканала «Рустави 2» и телеканала «Имеди», Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», победит по итогам второго тура.

Саакашвили назвал незаконными президентские выборы в Грузии
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После этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который является председателем партии «Единое национальное движение», назвал выборы незаконными. По его мнению, они прошли на фоне насили, давления и взяточничества. Саакашвили также объявил, что в четверг начнутся массовые акции «гражданского мирного неповиновения».

В первом туре президентских выборов баллотировались 25 кандидатов, Зурабишвили набрала 38,66% голосов, Вашадзе отставал от нее менее чем на 1%. ​

Саломе Зурабишвили в 2003 году стала послом Франции в Грузии, через год возглавила МИД Грузии. В 2005 покинула пост и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», позже переименованное в партию «Путь Грузии». В 2010 году стала главой комиссии Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана, в 2016 была избрана в парламент Грузии.​

Это последние прямые выборы президента Грузии. С 2024 года лидера страны будет выбирать коллегия из 300 делегатов.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Грузия , выборы президента
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