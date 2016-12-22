В Грузии подвели предварительные итоги выборов президента

После подсчета более трети голосов, лидером становится независимый кандидат Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала первые предварительные данные подсчета голосов избирателей по итогам второго тура президентских выборов, которые прошел в среду.

Согласно данным по подсчету более 38% от общего числа голосов (цифры на 23:16 мск) , лидирует независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала 57,6% (333 445 голосов). Ее соперник, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 42,4% (245 426 голосов).

Итоговая явка на выборах составила 56,23% избирателей.

По данным exit poll, проведенных по заказу оппозиционного телеканала «Рустави 2» и телеканала «Имеди», Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», победит по итогам второго тура.

После этого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который является председателем партии «Единое национальное движение», назвал выборы незаконными. По его мнению, они прошли на фоне насили, давления и взяточничества. Саакашвили также объявил, что в четверг начнутся массовые акции «гражданского мирного неповиновения».

В первом туре президентских выборов баллотировались 25 кандидатов, Зурабишвили набрала 38,66% голосов, Вашадзе отставал от нее менее чем на 1%. ​

Саломе Зурабишвили в 2003 году стала послом Франции в Грузии, через год возглавила МИД Грузии. В 2005 покинула пост и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», позже переименованное в партию «Путь Грузии». В 2010 году стала главой комиссии Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана, в 2016 была избрана в парламент Грузии.​

Это последние прямые выборы президента Грузии. С 2024 года лидера страны будет выбирать коллегия из 300 делегатов.