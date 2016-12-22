Власти Грузии перед выборами президента списали долги 600 тыс. граждан

Перед вторым туром выборов президента правительство Грузии решило избавить около 600 тыс. избирателей от долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Гражданам спишут долгов на общую сумму 1,5 млрд лари (более $600 млн)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Правительство Грузии решило обнулить долги граждан банкам и другим финансовым организациям на сумму около 1,5 млрд лари (более $600 млн), сообщает «Грузия-онлайн». Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, от долгов «очистят» около 600 тыс. жителей страны. По данным Национальной службы статистики Грузии, в стране проживает менее 4 млн человек.

Премьер заявил о решении списать долги после совещания правительства. «Хочу объяснить обществу, что почти 95% зафиксированных в черном списке задолженностей состоит из кредитов, основная сумма которых не превышает 2000 лари. Речь идет о финансовых обязательствах более 600 тыс. граждан в отношении банков, онлайн-организаций или различных финансовых институтов, которые в сумме составляют около полутора миллиардов лари. По сегодняшнему решению, для наших граждан эта полуторамиллиардная задолженность обнуляется», — сказал Бахтадзе.

РБК направил запросы в JSC Terabank, Базисбанк, Банк ВТБ, TBC Bank, Liberty Bank. В Банке Грузии отказались комментировать слова премьера.

В Грузии 28 ноября состоится второй тур президентских выборов, в который по итогам первого прошли кандидат от правящей партии «Грузинская мечта»​ Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение».

Накануне объявления о списании долгов Вашадзе заявил, что государство должно скупить обязательства граждан из черного списка должников и освободить их от кредитных обязательств. ​«В таком тяжелом положении граждане Грузии, наверное, никогда не были. Каждый второй грузин имеет долги перед микрофинансовыми организациями или теми тремя банками, которые превратились в ростовщиков», — заявил он.

После объявления о решении правительства глава штаба объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что идею оппозиционеров присвоила «Грузинская мечта». «Во-первых, это наша идея, ее присвоила «Грузинская мечта», они вообще не думали об этом, но сейчас к выборам у них такая горячка, что на все согласны. Но я все же позитивно отношусь к этому, я вижу позитив — мы победили», — заявил он.

Первый тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 октября. За высший государственный пост Грузии боролись 25 кандидатов, причем действующий президент Георгий Маргвелашвили от участия в выборах отказался. В следующий раз, через шесть лет, в связи с изменениями в Конституции страны президента изберет специальная кол​​легия.