В Пекине пообещали не манипулировать госдолгом США в торговой войне

Китай не собирается манипулировать госдолгом США для оказания давления на Вашингтон, так как это может дестабилизировать финансовые рынки, заявил посол Китая в США. Китай является крупнейшим в мире держателем обязательств США

Цуй Тянькай (Фото: Jim Bourg / Reuters)

Китай не намерен использовать долговые обязательства США в качестве оружия в торговой войне, поскольку это может иметь непредсказуемые последствия и дестабилизировать мировой финансовый рынок. Об этом в интервью Reuters заявил посол Пекина в Вашингтоне Цуй Тянькай.

«Это очень опасно, это похоже на игру с огнем», — ответил он на вопрос, рассматривает ли Китай возможность продажи казначейских облигаций США или сокращения их покупок, если напряженность в торговле между двумя странами усилится.

При этом аналитики, отмечает агентство, часто говорят, что Китай может снизить закупки американских казначейских облигаций или продать имеющиеся активы, чтобы оказать давление на США.

​Китай является крупнейшим иностранным держателем долга Казначейства США, по состоянию на сентябрь, объем китайских вложений во внешний долг США составил $1,15 трлн.

Цуй также заявил, что Китай не хочет вести торговую войну и ищет переговорное решение для выхода из тупика, в который, по его мнению, завели отношения двух стран стремление президента Дональда Трампа исправить торговый дефицит с Китаем в $375 млрд. «Мы считаем, что ключом к переговорному решению вопросов торговли является сбалансированный подход к озабоченностям обеих сторон, и, честно говоря, до сих пор я не видел достаточной реакции американской стороны на наши озабоченности», пояснил Цуй. «Мы не можем согласиться с тем, что одна сторона выдвигает ряд требований, а другая просто должна их все удовлетворить», — резюмировал он.