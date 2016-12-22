В Пекине пообещали не манипулировать госдолгом США в торговой войне

Китай не намерен использовать долговые обязательства США в качестве оружия в торговой войне, поскольку это может иметь непредсказуемые последствия и дестабилизировать мировой финансовый рынок. Об этом в интервью Reuters заявил посол Пекина в Вашингтоне Цуй Тянькай.
«Это очень опасно, это похоже на игру с огнем», — ответил он на вопрос, рассматривает ли Китай возможность продажи казначейских облигаций США или сокращения их покупок, если напряженность в торговле между двумя странами усилится.
При этом аналитики, отмечает агентство, часто говорят, что Китай может снизить закупки американских казначейских облигаций или продать имеющиеся активы, чтобы оказать давление на США.
Китай является крупнейшим иностранным держателем долга Казначейства США, по состоянию на сентябрь, объем китайских вложений во внешний долг США составил $1,15 трлн.
Цуй также заявил, что Китай не хочет вести торговую войну и ищет переговорное решение для выхода из тупика, в который, по его мнению, завели отношения двух стран стремление президента Дональда Трампа исправить торговый дефицит с Китаем в $375 млрд. «Мы считаем, что ключом к переговорному решению вопросов торговли является сбалансированный подход к озабоченностям обеих сторон, и, честно говоря, до сих пор я не видел достаточной реакции американской стороны на наши озабоченности», пояснил Цуй. «Мы не можем согласиться с тем, что одна сторона выдвигает ряд требований, а другая просто должна их все удовлетворить», — резюмировал он.