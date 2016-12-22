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В Белом доме не исключили новых пошлин для Китая после саммита G20
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В Белом доме не исключили новых пошлин для Китая после саммита G20
Политика, 00:55
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В Белом доме не исключили новых пошлин для Китая после саммита G20

Вашингтон может ввести пошлины на $267 млрд на китайские товары в случае, если президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не заключат торговую сделку на саммите G20. Об этом заявил экономический советник Трампа Лоурен Кадлоу, передает газета The Washington Post.

По его словам, Си Цзиньпин «имеет возможность изменить тон и суть [торговых] переговоров, ставки очень высоки». Кадлоу добавил, что США находятся «в гораздо лучшей форме», чем Китай и готовы выдержать возможную эскалацию.

Накануне Трамп в интервью газете The Wall Street Journal допустил введение новых пошлин на китайские товары на сумму $267 млрд.

В 2018 году США несколько раз вводили торговые пошлины против Китая на сумму более $250 млрд, в Пекине отвечали аналогичными ограничениями. В ноябре Трамп обещал ввести тарифы на весь китайский импорт на сумму $505 млрд. При этом в ноябре Bloomberg сообщал, что Трамп намерен подписать торговое соглашение с Си Цзиньпином на саммите G20.
 

Теги: Белый дом , G20 , пошлины , Китай
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Белый дом анонсировал двусторонние переговоры Трампа и Путина Политика
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