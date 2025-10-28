 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Экс-главу «Укрэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-главу «Укрэнерго» Кудрицкого задержали по подозрению в мошенничестве
Экс-главу «Укрэнерго» и львовского бизнесмена подозревают в получении более 13 млн грн в результате мошеннической схемы. На прошлой неделе обыски проходили у экс-главы предприятия Кудрицкого. Он говорил, что проходит свидетелем
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего председателя правления «Укрэнерго» и сообщило о подозрении в мошенническом завладении средствами госпредприятия львовскому бизнесмену. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Там уточнили, что упомянутого предпринимателя, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, судят по делу о закупке некачественной одежды для нужд ВСУ более чем на 1 млрд грн. «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники пишут, что речь идет об экс-главе «Укрэнерго» (2020–2024) Владимире Кудрицком и предпринимателе Игоре Гринкевиче. По делу о закупках для ВСУ Гринкевич находится под арестом с декабря 2023 года.

По данным следствия, в 2018 году чиновник, на тот момент занимавший должность замдиректора «Укрэнерго» по инвестициям, вступил в сговор с представителями частной компании во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

По результатам закупок стороны заключили два договора на общую сумму более 68 млн грн, после чего госпредприятие перечислило подрядчику свыше 13,7 млн грн авансовых платежей, которые фигуранты дела присвоили, утверждают в ГБР. Кроме того, следствие установило факты подделки документов, которые использовались для регистрации использовавшегося в схеме юрлица, а также совершение финансовых операций с целью легализовать полученные незаконным путем средства.

В Раде сообщили об увольнении главы «Укрэнерго» ради «финансовых потоков»
Политика
Владимир Кудрицкий

Бывший глава «Укрэнерго» задержан по подозрению по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Бизнесмену же сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 УК Украины (организация мошенничества, подделка документов, которые подаются для госрегистрации юрлица, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем).

Фигурантам может грозить до 12 лет заключения.

Источники «Украинской правды» сообщали, что ГБР провело обыски у Кудрицкого 21 октября. Затем сам экс-глава «Укрэнерго» подтвердил это в комментарии «Экономической правде», отметив, что обыск в его машине провели без решения суда. Позже Кудрицкий заявил, что сходил на первый допрос, и уточнил, что проходит по делу свидетелем.

Кудрицкого уволили с поста главы «Укрэнерго» прошлой осенью. Нардеп Ярослав Железняк связывал это решение с желанием властей Украины «сесть на все финансовые потоки».

