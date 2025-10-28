Российские военные сорвали три попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские бойцы штурмовой группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии сорвали три попытки ВСУ вырваться из окружения в северном направлении — вблизи населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Уничтожены более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа», — говорится в сообщении.

Гришино находится в 65 км от Донецка, на юго-востоке граничит с Красноармейском. В Красноармейске военные группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ — по данным Минобороны, там пресекли четыре попытки украинских военных вырваться из окружения.

Также, по данным ведомства, ВС России предотвратили две попытки деблокирования окруженной у Купянска группировки ВСУ со стороны Нечволодовки.

В минувшее воскресенье начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что 31-й батальон ВСУ попал в кольцо в Красноармейске и Димитрове. Также, по его данным, российские бойцы окружили Купянск и получили контроль над переправами через реку Оскол с юга.