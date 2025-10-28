 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко допустил, что позиция США по Украине является спектаклем

Лукашенко считает, что позиция США относительно украинского конфликта может быть «спектаклем». Он добавил, что нужно создавать свою платежную «альтернативу» из-за возможного введения санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Позиция США по отношению к конфликту на Украине может быть «спектаклем». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.

«Очень боюсь, что позиция американцев по отношению к России по украинскому конфликту — это тот же спектакль», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, необходимо создавать свою платежную «альтернативу» в связи с возможностью введения санкций западными странами. «Все мы понимаем, что санкции могут вводить и против других стран — Индия вот начнет у кого-то не того нефть покупать — и использовать военную силу (Венесуэла). Поэтому давайте создавать свою альтернативу — платежную. Но мы этого не делаем, все ждем, когда с нами разберутся поодиночке», — добавил белорусский президент.

В начале августа президент США Дональд Трамп повысил до 50% пошлины для Индии, из-за того что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В середине октября он заявлял, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что страна больше не будет покупать российскую нефть.

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что экономика страны продолжает функционировать под «огромным количеством рестрикций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

Отношения США и Венесуэлы обострились на фоне американской военной кампании в Карибском море против наркотрафика. По данным The New York Times, в августе Трамп подписал секретную директиву о применении военной силы против наркокартелей, прежде всего из Венесуэлы. США разместили у берегов этой страны флотилию из семи кораблей. В ответ венесуэльский президент Николас Мадуро объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию.

14 октября посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на брифинге рассказал о сотрудничестве двух стран в энергетической сфере. По его словам, Россия поставляет в Венесуэлу продукты для переработки нефти. «Уже довольно давно в Венесуэле действуют пять совместных с Россией предприятий. Речь идет об активном сотрудничестве в области добычи и сбыта нефти», — отметил посол.

В апреле Лукашенко допустил, что страны БРИКС со временем могут создать свою валюту, альтернативную доллару. «Вполне возможно. Со временем. Никто, как [президент России Владимир] Путин сказал, сегодня этим особо не занимается. Пока, может, Бразилии и Китаю или другим это не нужно, хотя Китаю вот-вот уже надо будет. Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему монополизм доллара приводит», — сказал он.

