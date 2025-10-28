Лукашенко назвал неудивительным, что Трамп остановил пять войн

Как объяснил Лукашенко, в мире идет около 50 войн. Он упомянул разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также в Газе. При этом Лукашенко считает, что в остальных горячих точках проблеска нет

Дональд Трамп (Фото: Kiyoshi Ota / Reuters)

По всему миру в настоящее время идет около 50 войн, поэтому тот факт, что американский лидер Дональд Трамп разрешил пять или шесть конфликтов, не удивляет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«За последнее время удалось выйти на развязки — Армения и Азербайджан, Газа. В остальных горячих точках проблеска нет. В мире 50 войн, чего тут удивляться, что Трамп решил пять или шесть», — сказал белорусский лидер во время своего выступления на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко также подчеркнул, что в сфере безопасности по-прежнему остается колоссальное количество проблем.

Трамп не раз говорил, что завершил семь или восемь войн. К ним Белый дом относит конфликты — причем не всегда военные — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, а также Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

Два дня назад, 26 октября, премьеры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение в присутствии президента США. «Это одна из восьми войн, которые моя администрация завершила всего за восемь месяцев», — подчеркнул тогда республиканец.

Несколько стран выдвинули его на Нобелевскую премию мира 2025 года, однако ее вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Комментируя это решение, Белый дом заявил, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».