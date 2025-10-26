Минздрав изменил правила медосмотров для детей
Министерство здравоохранения изменило возраст профилактических осмотров детей у невролога и стоматолога, а также ввело более раннюю оценку репродуктивного здоровья. Соответствующие изменения отражены в приказе ведомства, они вступили в силу 1 сентября и будут действовать в течение шести лет.
Теперь осмотр педиатра может быть проведен не только участковым, но и врачом общей практики. Кроме того, с шести лет вводится оценка репродуктивного здоровья — осмотр акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков, а также ежегодные осмотры — с 13 лет. Прежде первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно.
Помимо прочего, Минздрав определил, что медосмотр ребенка в возрасте одного месяца должен включать прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте, помимо указанных врачей, необходимо было пройти еще невролога и детского стоматолога. Теперь первый профилактический осмотр невролога будет в три месяца, а прием у стоматолога — в год.
Согласно новым правилам аудиологический скрининг новорожденных проводят в течение первого года жизни ребенка. Скрининг на риск нарушений психического развития проводится дополнительно в полтора года — с помощью анкетирования родителей. Для детей из групп риска в возрасте шести и десяти лет ввели исследование уровня холестерина в крови (с помощью тест-полосок).
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов