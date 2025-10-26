Минздрав изменил правила медосмотров для детей

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министерство здравоохранения изменило возраст профилактических осмотров детей у невролога и стоматолога, а также ввело более раннюю оценку репродуктивного здоровья. Соответствующие изменения отражены в приказе ведомства, они вступили в силу 1 сентября и будут действовать в течение шести лет.

Теперь осмотр педиатра может быть проведен не только участковым, но и врачом общей практики. Кроме того, с шести лет вводится оценка репродуктивного здоровья — осмотр акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков, а также ежегодные осмотры — с 13 лет. Прежде первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно.

Помимо прочего, Минздрав определил, что медосмотр ребенка в возрасте одного месяца должен включать прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте, помимо указанных врачей, необходимо было пройти еще невролога и детского стоматолога. Теперь первый профилактический осмотр невролога будет в три месяца, а прием у стоматолога — в год.

Согласно новым правилам аудиологический скрининг новорожденных проводят в течение первого года жизни ребенка. Скрининг на риск нарушений психического развития проводится дополнительно в полтора года — с помощью анкетирования родителей. Для детей из групп риска в возрасте шести и десяти лет ввели исследование уровня холестерина в крови (с помощью тест-полосок).