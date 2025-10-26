 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минздрав изменил правила медосмотров для детей

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министерство здравоохранения изменило возраст профилактических осмотров детей у невролога и стоматолога, а также ввело более раннюю оценку репродуктивного здоровья. Соответствующие изменения отражены в приказе ведомства, они вступили в силу 1 сентября и будут действовать в течение шести лет.

Теперь осмотр педиатра может быть проведен не только участковым, но и врачом общей практики. Кроме того, с шести лет вводится оценка репродуктивного здоровья — осмотр акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков, а также ежегодные осмотры — с 13 лет. Прежде первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно.

Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам
Общество

Помимо прочего, Минздрав определил, что медосмотр ребенка в возрасте одного месяца должен включать прием у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Раньше в этом возрасте, помимо указанных врачей, необходимо было пройти еще невролога и детского стоматолога. Теперь первый профилактический осмотр невролога будет в три месяца, а прием у стоматолога — в год.

Согласно новым правилам аудиологический скрининг новорожденных проводят в течение первого года жизни ребенка. Скрининг на риск нарушений психического развития проводится дополнительно в полтора года — с помощью анкетирования родителей. Для детей из групп риска в возрасте шести и десяти лет ввели исследование уровня холестерина в крови (с помощью тест-полосок).

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дети Минздрав медосмотр педиатр
Материалы по теме
Глава Минздрава заявил, что россияне едят «пугающе» много соли и сахара
Общество
Минздрав предложил поправки в закон об ОМС, в том числе для мигрантов
Общество
Более 100 млн россиян пройдут в этом году диспансеризацию и медосмотры
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Оверчук заявил, что Запад не сможет санкциями поставить Россию на колени Политика, 13:24
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Азербайджан заявил о готовности пропускать товары из России в Армению Политика, 13:12
Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ Спорт, 13:08
ВС ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия Политика, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Путин поручил продолжить военную операцию по плану Генштаба Политика, 12:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Рабочая партия Курдистана объявила о выводе всех своих сил из Турции Политика, 12:41
Кремль пообещал жесткий ответ в случае ударов Украины вглубь России Политика, 12:41
Кучеров быстрее всех среди россиян преодолел отметку 1000 очков в НХЛ Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Время — деньги? Почему скорость принятия решений обходится слишком дорогоПодписка на РБК, 12:16
Над двумя регионами России уничтожили 18 беспилотников Политика, 12:15