Власти США исключили прекращение переговоров с ХАМАС

CNN: переговоры с ХАМАС по заложникам не прекратятся из-за действий Израиля

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Переговоры об освобождении заложников с представителями палестинского исламистского движения ХАМАС не прекратятся, несмотря на действия Израиля в секторе Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников США, знакомых с вопросом.

Один из собеседников телеканала сказал, что предыдущий раунд переговоров по освобождению заложников был ближе к реализации, чем нынешний. По его словам, американские власти продолжают настаивать на ведении переговоров, пока заложники не будут освобождены. Третий чиновник заявил, что попытки договориться с боевиками носят «тянущийся» характер.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в заложниках у ХАМАС в секторе Газа остаются порядка 220 человек, данные периодически уточняются.

Израильские СМИ сообщили, что силы Израиля вошли в сектор Газа. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что танки израильской армии движутся вдоль границы к северу от региона. Военные Израиля подвергли север сектор Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС. Несмотря на это, ЦАХАЛ опровергает начало наземной операции в анклаве.

23 октября пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Обайда рассказал, что группировка при посредничестве Египта и Катара освободила двух заложниц по гуманитарным причинам. За три дня до этого, 20 октября, ХАМАС освободил еще двух заложниц, гражданок США.

24 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Египет играет ключевую роль в переговорах между ХАМАС и Израилем по освобождению заложников из сектора Газа. Он поблагодарил египетскую сторону и Красный Крест за усилия, которые помогли освободить уже возвращенных заложников.