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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал личным мнением слова сенатора об «иноагентстве» уехавших

Песков: слова Климова о возможности признать уехавших иноагентами являются частным мнением
Кремлю неизвестно о трактовках закона об иноагентах в отношении граждан, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, сказал Песков. Сенатор Климов заявил, что такие лица могут попадать под иностранное влияние
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

В Кремле считают личным мнением слова сенатора Андрея Климова о том, что россияне, покинувшие страну с конца февраля, могут попадать под обновленный закон об иноагентах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У Пескова спросили, как в Кремле оценивают трактовку закона об иноагентах со стороны Климова в отношении уехавших.

«Неизвестно о каких-то трактовках этого закона. С точки зрения правоприменения здесь никакой позиции нет. Это, по всей видимости, частное мнение», — сказал пресс-секретарь.

Климов ранее 27 октября заявил о том, что российские эмигранты, уехавшие из страны после начала спецоперации на Украине, могут попадать под действие нового закона об иноагентах, который вступает в силу с декабря. Согласно этому закону, иноагентом может быть признано не только лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее финансирование из-за рубежа, но и те лица, которые находятся под «иностранным влиянием».

По словам Климова, покинувшие Россию с начала боевых действий на Украине граждане не должны в будущем работать в органах власти или сфере образования. «Разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор (цитата по «РИА Новости»).

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
иноагенты эмигранты выезд из России Андрей Климов Дмитрий Песков Кремль Военная операция на Украине
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