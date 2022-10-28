Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях

Российские военные сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8. В районах населенных пунктов региона и села Покровское в ДНР в воздухе также сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщило Минобороны России

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Российские военные за сутки отбили атаки украинских сил на нескольких направлениях, уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

По информации ведомства:

на купянском направлении российские военные отразили атаки в направлении села Берестовое Харьковской области. Убиты более 150 украинских военных, уничтожены танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов;

российские военные отразили атаки в направлении села Берестовое Харьковской области. Убиты более 150 украинских военных, уничтожены танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов; на красно-лиманском направлении остановлено наступление двух батальонных тактических групп ВСУ. Убиты более 50 украинских военных, уничтожены два танка, три боевых бронемашины и два автомобиля;

остановлено наступление двух батальонных тактических групп ВСУ. Убиты более 50 украинских военных, уничтожены два танка, три боевых бронемашины и два автомобиля; на южно-донецком направлении отброшена на исходные позиции ротная тактическая группа ВСУ, атаковавшая российские позиции в районе села Времевка в ДНР. Убиты более 30 украинских военных, уничтожены танк, две боевые бронемашины и пикап;

отброшена на исходные позиции ротная тактическая группа ВСУ, атаковавшая российские позиции в районе села Времевка в ДНР. Убиты более 30 украинских военных, уничтожены танк, две боевые бронемашины и пикап; на николаево-криворожском направлении российская артиллерия и армейская авиация наносили удары по «выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения». Убиты свыше 180 украинских военных, уничтожены восемь бронемашин и шесть автомобилей.

Помимо этого российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невское в ЛНР, Торское, Северск, Звановка в ДНР и города Николаев, а также 74 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 167 районах. В районах населенных пунктов Веселое в ДНР, Давыдов Брод и Новая Каменка в Херсонской области и Николаева уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

Российские военные также сбили в районе Новой Каменки украинский вертолет Ми-8. В районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское в ДНР в воздухе сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган», говорится в сообщении Минобороны.