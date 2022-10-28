СК установил личность приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

Следствие узнало, что приказы о блокировке гуманитарных коридоров в Мариуполе отдавал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Ему присвоили статус обвиняемого и объявили в розыск

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Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе и уничтожать перемещавшихся по городу, сообщили в Следственном комитете.

«В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта [Александра] Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров», — отметили там.

СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.

Генерал в марте был назначен на пост главы Киевской областной военной администрации. В мае его сняли с должности и вернули Алексея Кулебу. Решение объяснили отсутствием боевых действии в области.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий почти с самого начала российской военной операции. В конце марта о начале штурма города объявил глава Чечни Рамзан Кадыров, в середине апреля он заявил о контроле над 98% Мариуполя.

13 апреля российское Минобороны сообщило об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на территории завода «Азовсталь». 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о взятии города. В середине мая сдались в плен бойцы «Азова», находившиеся на заводе. До этого оттуда эвакуировали мирных жителей.

Во время боев за Мариуполь стороны открывали гуманитарные коридоры. Москва обвиняла Киев в обстреле мирных жителей во время эвакуации.