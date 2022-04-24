СК возбудил дело об обстреле мирных жителей при эвакуации в Мариуполе

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет России завел уголовное дело об обстреле мирных жителей Мариуполя, которые собрались возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко для эвакуации, следует из сообщения на сайте СК.

По версии ведомства, 23 апреля военные ВСУ и другие воинские формирования «произвели массированный прицельный минометный обстрел из тяжелого артиллерийского вооружения, имеющего высокие поражающие свойства». Никто из мирных жителей не пострадал.

Дело заведено по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России (ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса). Максимальный срок наказания — 20 лет лишения свободы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Одним из городов, которые российские силы намерены взять под контроль, является Мариуполь. Украинские власти не раз организовывали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Российская сторона также открывала коридоры и эвакуировала гражданское население в подконтрольные ей территории или Россию.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Мариуполь взят под контроль. «Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь», — говорил он.

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На следующий день Минобороны заявило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась и жители города могут свободно передвигаться по улицам.