ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье
Гражданин Украины по заданию СБУ планировал совершить теракт на территории Московской области, для этого он доставил из Киева переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого, у него нашли два комплекса «Игла» и средства связи, которые, по данным ведомства, подтверждают «преступные действия и контакты» с украинской спецслужбой.
Задержанный признал вину и начал сотрудничать со следствием, уголовное дело завели по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222). Это грозит лишением свободы сроком до 12 лет.
Ранее утром 12 октября в ФСБ сообщили о пресечении теракта СБУ в Брянске, взрыв планировалось совершить с помощью части противотанковой ракеты. В ведомстве утверждают, что подозреваемый прибыл с Украины через Эстонию, забрал детали устройства в схроне, после чего разведал способы совершения теракта на одном из транспортно-логистических терминалов города. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ведомство также обвинило в организации взрыва на Крымском мосту украинскую военную разведку и ее главу Кирилла Буданова. Следователи выяснили, что взрывное устройство перевезли из Одессы в Болгарию, а затем через Армению в Грузию. По данным ФСБ, бомба пересекла границу России на погранпункте «Верхний Ларс», ее замаскировали под рулоны полиэтиленовой пленки общим весом 22,7 т.
Президент Владимир Путин говорил после взрыва на Крымском мосту, что власти Украины «поставили себя на одну доску с террористическими формированиями». «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими», — подчеркнул он.