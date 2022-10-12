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ФСБ сообщила о попытке теракта с ПЗРК «Игла» в Подмосковье

ФСБ: агент СБУ доставил в Подмосковье ПЗРК «Игла» для теракта, его задержали
Из Киева были доставлены на территорию Россию зенитные ракеты для совершения теракта, подозреваемый задержан, рассказали в ФСБ. Мужчине грозит до 12 лет заключения. Ведомство утверждает, что он связан с СБУ

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Гражданин Украины по заданию СБУ планировал совершить теракт на территории Московской области, для этого он доставил из Киева переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого, у него нашли два комплекса «Игла» и средства связи, которые, по данным ведомства, подтверждают «преступные действия и контакты» с украинской спецслужбой.

Задержанный признал вину и начал сотрудничать со следствием, уголовное дело завели по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222). Это грозит лишением свободы сроком до 12 лет.

Ранее утром 12 октября в ФСБ сообщили о пресечении теракта СБУ в Брянске, взрыв планировалось совершить с помощью части противотанковой ракеты. В ведомстве утверждают, что подозреваемый прибыл с Украины через Эстонию, забрал детали устройства в схроне, после чего разведал способы совершения теракта на одном из транспортно-логистических терминалов города. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ведомство также обвинило в организации взрыва на Крымском мосту украинскую военную разведку и ее главу Кирилла Буданова. Следователи выяснили, что взрывное устройство перевезли из Одессы в Болгарию, а затем через Армению в Грузию. По данным ФСБ, бомба пересекла границу России на погранпункте «Верхний Ларс», ее замаскировали под рулоны полиэтиленовой пленки общим весом 22,7 т.

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Президент Владимир Путин говорил после взрыва на Крымском мосту, что власти Украины «поставили себя на одну доску с террористическими формированиями». «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими», — подчеркнул он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Подмосковье ФСБ ПЗРК "Игла" Украина СБУ
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