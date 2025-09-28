Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине
Российские силы ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило в телеграм-канале Минобороны.
Удар был нанесен оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК, используемым в интересах ВСУ. Также целью была инфраструктура военных аэродромов.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.
В ночь на 28 сентября в Киеве на Украине звучали взрывы, воздушную тревогу объявляли также в других областях. В нескольких местах в украинской столице возникли пожары, город затянуло смогом.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что пострадали главным образом Киев и область, подконтрольная Украине территория Запорожской области (вошла в состав России), а также Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области. По всей стране, по его словам, пострадало порядка 40 человек, в Киеве погибли четверо.
Материал дополняется
