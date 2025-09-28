Бундесвер провел крупнейшие со времен холодной войны учения в Гамбурге

Учения продлились три дня — с 25 по 27 сентября. В них приняли участие около 500 военнослужащих полиции, пожарных, предприятий и органов власти

В субботу, 27 сентября, в Гамбурге завершились трехдневные военные учения НАТО «Red Storm Bravo», сообщает телерадиокомпания NDR. Для города они стали крупнейшими учениями со времен холодной войны.

Командующий сухопутными войсками Гамбурга Курт Леонардс подчеркнул, что учений такого масштаба не проводилось уже несколько десятилетий.

Они начались в четверг, 25 сентября, в гавани Гамбурга. По данным Бундесвера, в центре внимания маневра было «военно-гражданское сотрудничество», в котором приняли участие около 500 военнослужащих полиции, пожарных, предприятий и органов власти.

В пятницу были продемонстрированы возможности по борьбе с беспилотниками в городских условиях. В завершение учений федеральная армия вместе с пожарной службой разыграла сценарий на территории судостроительной фирмы «Блом и Фосс», в рамках которого предполагалась авария на корвете с большим количеством раненых на борту. Участников обучили, в частности, оказанию первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших в больницу.

Конкретную оценку прошедшим учениям должны дать в понедельник, 29 сентября. По данным NDR, в 2026 году также должны последовать следующие учения «Red Storm Bravo».

В связи с проведением учений в Гамбурге возникла волна протестов. В субботу вечером люди собрались на центральном вокзале города, скандируя «НЕТ военным учениям НАТО «Red Storm Bravo» — ДА гражданскому развитию!», а также «Нет гавани НАТО»

По словам организаторов, ожидалось, что в ней примут участие до 10 000 человек, но собралось всего несколько сотен. В пятницу, по данным полиции, около 600 человек вышли на демонстрацию от Ратхаусмаркт к Ландунгсбрюккен, пишет NDR.

Ранее летом проходили учения НАТО «Baltops 25» в Балтийском море. В них приняли участие 50 кораблей и подводных лодок, более двух десятков самолетов, 9000 солдат из 17 стран. Район учений простирался на 103 000 кв. км от Ютландии в Дании до Гданьского залива.