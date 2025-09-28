НАТО усилит наблюдение в Балтийском море из-за дронов над Данией
НАТО усилит миссию Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой») в Балтийском море после обнаружения в воздушном пространстве Дании беспилотников, которые нарушили работу аэропортов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление альянса.
В ответ на активность дронов, НАТО «усилит бдительность и задействует новые многодоменные ресурсы в регионе Балтийского моря». Меры будут включать в себя «платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один фрегат противовоздушной обороны».
В начале 2025 года НАТО также запустило миссию «Балтийский часовой» для защиты критической инфраструктуры стран — членов альянса в Балтийском регионе, такой как кабели передачи данных и энергии, газопроводов и морских ветряных электростанций. В ней задействованы фрегаты, патрульные самолеты и небольшой флот военно-морских беспилотников.
В Кремле называли обвинения в адрес России в повреждении подводных кабелей безосновательными и абсурдными.
Вечером 26 сентября возле авиабазы Каруп в Дании, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа, были замечены один или два беспилотника. В Минобороны Дании тогда также сообщили о беспилотниках над военными объектами, но не стали приводить подробности.
Дроны также заметили над Копенгагеном вечером 22 сентября. Из-за этого работа столичного аэропорта была приостановлена на три часа, что привело к отмене и задержке примерно сотни рейсов. Установить происхождение беспилотников датские власти не смогли. В тот же вечер несколько дронов появились над военными объектами в Осло.
Ночью 25 сентября в связи с несанкционированным полетом дронов закрывали воздушное пространство над Ольборгом. Два рейса вернулись в Копенгаген, после чего аэропорт возобновил работу. Начальник Национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что «действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене». Позднее дроны заметили также вблизи трех других аэропортов.
Посольство России в Дании назвало перебои в работе аэропортов «инсценированной провокацией» и заявило, что Россия не причастна к инцидентам с нарушениями дронами воздушного пространства.
