НАТО усилит наблюдение в Балтийском море из-за дронов над Данией

Меры НАТО будут включать «платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один фрегат противовоздушной обороны». Альянс в январе запустил миссию «Балтийский часовой» для защиты инфраструктуры в регионе

НАТО усилит миссию Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой») в Балтийском море после обнаружения в воздушном пространстве Дании беспилотников, которые нарушили работу аэропортов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление альянса.

В ответ на активность дронов, НАТО «усилит бдительность и задействует новые многодоменные ресурсы в регионе Балтийского моря». Меры будут включать в себя «платформы для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также как минимум один фрегат противовоздушной обороны».

В начале 2025 года НАТО также запустило миссию «Балтийский часовой» для защиты критической инфраструктуры стран — членов альянса в Балтийском регионе, такой как кабели передачи данных и энергии, газопроводов и морских ветряных электростанций. В ней задействованы фрегаты, патрульные самолеты и небольшой флот военно-морских беспилотников. В Кремле называли обвинения в адрес России в повреждении подводных кабелей безосновательными и абсурдными.

Вечером 26 сентября возле авиабазы Каруп в Дании, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа, были замечены один или два беспилотника. В Минобороны Дании тогда также сообщили о беспилотниках над военными объектами, но не стали приводить подробности.

Дроны также заметили над Копенгагеном вечером 22 сентября. Из-за этого работа столичного аэропорта была приостановлена на три часа, что привело к отмене и задержке примерно сотни рейсов. Установить происхождение беспилотников датские власти не смогли. В тот же вечер несколько дронов появились над военными объектами в Осло.

Ночью 25 сентября в связи с несанкционированным полетом дронов закрывали воздушное пространство над Ольборгом. Два рейса вернулись в Копенгаген, после чего аэропорт возобновил работу. Начальник Национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что «действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене». Позднее дроны заметили также вблизи трех других аэропортов.

Посольство России в Дании назвало перебои в работе аэропортов «инсценированной провокацией» и заявило, что Россия не причастна к инцидентам с нарушениями дронами воздушного пространства.