Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме

Прилетевшего из Москвы британского политика задержали по подозрению в терроризме
Рабочая партия Британии, которую возглавляет Гэллоуэй, назвала задержание политика и его жену «политически мотивированным запугиванием». Позднее их отпустили

Главу Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супругу Путри Гаятри Пертиви, которые прилетели из России с пересадкой в ОАЭ, остановила полиция в аэропорту «Гатвик» в Лондоне, сообщают The Telegraph и The Herald.

По их данным, их задержали сотрудники контртеррористического подразделения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности границ в аэропорту «Гатвик».

Рабочая партия Великобритании заявила, что задержание было «политически мотивированным запугиванием», и потребовала освобождения Гэллоуэя. Позднее политика и его жену отпустили.

«Никого из них не арестовали, и они смогли продолжить свой путь», — уточнил представитель полиции.

Бывшего мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий
Политика
Михаил Конев

Гэллоуэй был впервые избран в парламент в 1987 году от Лейбористской партии по избирательному округу Глазго-Хилленд. Затем он баллотировался в Бетнал-Грин-энд-Боу в восточном Лондоне, где одержал победу.

Гэллоуэй вступил в должность лидера Рабочей партии Великобритании 8 декабря 2019 года. В мае 2024 года парламент Британии был распущен, на выборах в июле Галлоуэй и его партия избраться не сумели.

В мае он приезжал в Москву, чтобы принять участие в параде Победы. Политик назвал празднование Дня Победы «трогательным, эмоциональным, вдохновляющим, смиряющим».

В конце июля он заявил, что западные СМИ после скандального решения президента Украины Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны.

Оба антикоррупционных ведомства в июле были лишены своей независимости и подчинены Генпрокуратуре. После протестов внутри Украины и давления Запада Зеленский отменил свое решение.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

