Британского политика задержали в Лондоне по подозрению в терроризме
Главу Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супругу Путри Гаятри Пертиви, которые прилетели из России с пересадкой в ОАЭ, остановила полиция в аэропорту «Гатвик» в Лондоне, сообщают The Telegraph и The Herald.
По их данным, их задержали сотрудники контртеррористического подразделения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности границ в аэропорту «Гатвик».
Рабочая партия Великобритании заявила, что задержание было «политически мотивированным запугиванием», и потребовала освобождения Гэллоуэя. Позднее политика и его жену отпустили.
«Никого из них не арестовали, и они смогли продолжить свой путь», — уточнил представитель полиции.
Гэллоуэй был впервые избран в парламент в 1987 году от Лейбористской партии по избирательному округу Глазго-Хилленд. Затем он баллотировался в Бетнал-Грин-энд-Боу в восточном Лондоне, где одержал победу.
Гэллоуэй вступил в должность лидера Рабочей партии Великобритании 8 декабря 2019 года. В мае 2024 года парламент Британии был распущен, на выборах в июле Галлоуэй и его партия избраться не сумели.
В мае он приезжал в Москву, чтобы принять участие в параде Победы. Политик назвал празднование Дня Победы «трогательным, эмоциональным, вдохновляющим, смиряющим».
В конце июля он заявил, что западные СМИ после скандального решения президента Украины Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны.
Оба антикоррупционных ведомства в июле были лишены своей независимости и подчинены Генпрокуратуре. После протестов внутри Украины и давления Запада Зеленский отменил свое решение.
