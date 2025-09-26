Бывшего мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий

Михаил Конев (Фото: Михаил Конев / VK)

Бывший глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщили РБК и «РБК Екатеринбург» источники в правоохранительных органах. Ожидается избрание меры пресечения.

«Предположительно, ущерб около 2,5 млн руб.», — сообщил источник.

Экс-мэр задержан в рамках дела по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание — до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности.

Накануне депутаты Красноуфимска приняли досрочную отставку Конева, занимавшего пост с 2021 года. Врио главы города стал заместитель по социальным вопросам Юрий Ладейщиков.