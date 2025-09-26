 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бывшего мэра Красноуфимска задержали за превышение полномочий

Бывший мэр Красноуфимска Конев задержан за превышение полномочий
Михаил Конев
Михаил Конев (Фото: Михаил Конев / VK)

Бывший глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщили РБК и «РБК Екатеринбург» источники в правоохранительных органах. Ожидается избрание меры пресечения.

«Предположительно, ущерб около 2,5 млн руб.», — сообщил источник.

Экс-мэр задержан в рамках дела по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание — до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности.

Накануне депутаты Красноуфимска приняли досрочную отставку Конева, занимавшего пост с 2021 года. Врио главы города стал заместитель по социальным вопросам Юрий Ладейщиков.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Елена Степанова Елена Степанова
Свердловская область превышение полномочий
Материалы по теме
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры
Политика
Избирком сообщил, кто выигрывает выборы губернатора Свердловской области
Политика
В Свердловский области признали фиктивным брак россиянки и азербайджанца
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ Политика, 21:00
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Дембеле опередил Ямаля на 321 балл в голосовании за «Золотой мяч» Спорт, 20:49
Би-би-си рассказала о «Крысогеддоне» в западных странах Общество, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч Спорт, 20:29
Суд заочно арестовал секс-просветительницу Александру Казанцеву Политика, 20:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чемпион НХЛ лишился капитана из-за травмы колена Спорт, 20:25
Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу Общество, 20:04
Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины Политика, 20:03
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза Экономика, 20:01
«Динамо» впервые после назначения Карпина выиграло два подряд матча в РПЛ Спорт, 20:01
Власти запланировали индексацию зарплат «неуказным» бюджетникам Экономика, 20:00
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55