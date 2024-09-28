В Йемене заявили об атаке аэропорта во время прибытия Нетаньяху

Вооруженные силы Йемена заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион во время прибытия Нетаньяху, связав это с действиями в Газе и Ливане. ЦАХАЛ до этого сообщила о перехвате запущенной из Йемена ракеты за пределами Израиля

Аэропорт имени Бен-Гуриона (Фото: Nir Alon / Zuma / Global Look Press)

Йеменские вооруженные силы провели «операцию, нацеленную» на аэропорт Бен-Гурион во время прибытия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил пресс-секретарь вооруженных сил Йемена Яхья Сари, передает Al Masirah.

По его словам, «операция» проводилась с использованием баллистической ракеты «Палестина 2». Сари пообещал, что йеменские вооруженные силы продолжжат реагировать на действия Израиля и «без колебаний будут повышать уровень эскалации в ответ на требования этапа и участвовать в защите Газы и Ливана».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в 17:47 мск о перехвате запущенной из Йемена ракеты вне израильской территории. Times of Israel отмечает, что запуск произошел примерно через полтора часа после прибытия Нетаньяху.

Лидер йеменских хуситов Абдуль Малик аль-Хуси до этого выступил в поддержку ливанского шиитского движения «Хезболла» после гибели его лидера Хасана Насраллы в результате израильской атаки. Он пообещал, что гибель Насраллы «не будет напрасной», и добавил, что истребители хуситов нацелены на «повышение эффективности».

Израильский премьер-министр находился в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. The Telegraph писала, что поездка была частью «отвлекающего маневра», чтобы убедить «Хезболлу», что во время отсутствия Нетаньяху израильские военные не предпримут радикальных действий.

Вечером 27 сентября ЦАХАЛ провела операцию, целью которой была ликвидация Насраллы. На подземный центральный штаб группировки, расположенный под жилым зданием в Бейруте, сбросили около 85 бомб. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами связались с жителями трех домов в пригороде Бейрута с призывом эвакуироваться, поскольку эти здания находились непосредственно над стратегическими объектами «Хезболлы».

Кроме Насраллы погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера, пообещав «продолжить джихад» в поддержку сектора Газа, Палестины и ливанского народа. Свои соболезнования выразили, в частности, Иран, палестинское исламистское движение ХАМАС, Ирак объявил трехдневный траур. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «все силы сопротивления» поддерживают «Хезболлу» и именно они определят судьбу региона.

МИД России осудил действия Израиля, назвав убийство Насраллы политическим.