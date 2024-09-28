Лавров заявил, что Ближний Восток находится на грани большой войны
Ближний восток оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в регионе.
По словам Лаврова, в настоящее время как на палестинской территории, так и на границе Ливана и Израиля «беспрецедентный уровень конфронтации». Министр призвал перестать «раскручивать спираль насилия», чтобы избежать разрастания конфликта.
«Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана», — подчеркнул он.
Напряженность на Ближнем Востоке возросла после обострения конфликта Израиля и ливанской группировкой «Хезболла». Тель-Авив 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». С тех пор израильская авиация наносит удары по объектам в Ливане.
В частности, вечером 27 сентября военные ударили по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, целью был лидер группировки Хасан Насралла. Источники Reuters, Tasnim и al Hadath сообщили, что он жив.
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