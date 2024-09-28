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Операция Израиля в Ливане ,  
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Bloomberg узнал, как США объясняют возросшую военную активность Израиля

Bloomberg: в США считают, что Израиль хочет улучшить положение перед перемирием
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль в последние недели резко нарастил удары по «Хезболле» и уничтожил многих ее руководителей. Вашингтон видит в этом стремление успеть до потенциального перемирия — пока Тель-Авив от мирных предложений отказывается
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Администрация президента США полагает, что Израиль стремится максимизировать свои военные достижения перед любым возможным перемирием, пишет Bloomberg со ссылкой на источник среди должностных лиц.

В последние недели отношения между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» обострились до предельного уровня с войны 2006 года. В середине сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, начиненные взрывчаткой. В конце месяца Тель-Авив объявил о начале военной операции в Ливане, израильская сторона наносит удары по югу государства, в результате чего погибли свыше 700 человек, десятки тысяч покинули свои дома. «Хезболла» усилила ракетные удары, в том числе по Тель-Авиву. Израиль объявил о ликвидации лидера группировки Хасана Насраллы в результате удара вечером 27 сентября.

«Пока «Хезболла» выбирает путь войны, у Израиля нет выбора и у Израиля есть полное право устранить эту угрозу. Мы продолжим унижать «Хезболлу», пока все наши цели не будут достигнуты», — заявил в ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху примерно во время удара.

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США, Евросоюз и несколько арабских стран предложили объявить трехнедельное перемирие с «Хезболлой». Период 21 дня позволит провести переговоры по всеобъемлющему соглашению между двумя сторонами и даст возможность жителям вернуться в свои дома вдоль границы Израиля и Ливана, не опасаясь дальнейшего насилия или «нападения, подобного 7 октября, в будущем», поясняла американская сторона.

Израиль сообщил о своей незаинтересованности в этой инициативе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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