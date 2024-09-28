Bloomberg узнал, как США объясняют возросшую военную активность Израиля
Администрация президента США полагает, что Израиль стремится максимизировать свои военные достижения перед любым возможным перемирием, пишет Bloomberg со ссылкой на источник среди должностных лиц.
В последние недели отношения между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» обострились до предельного уровня с войны 2006 года. В середине сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, начиненные взрывчаткой. В конце месяца Тель-Авив объявил о начале военной операции в Ливане, израильская сторона наносит удары по югу государства, в результате чего погибли свыше 700 человек, десятки тысяч покинули свои дома. «Хезболла» усилила ракетные удары, в том числе по Тель-Авиву. Израиль объявил о ликвидации лидера группировки Хасана Насраллы в результате удара вечером 27 сентября.
«Пока «Хезболла» выбирает путь войны, у Израиля нет выбора и у Израиля есть полное право устранить эту угрозу. Мы продолжим унижать «Хезболлу», пока все наши цели не будут достигнуты», — заявил в ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху примерно во время удара.
США, Евросоюз и несколько арабских стран предложили объявить трехнедельное перемирие с «Хезболлой». Период 21 дня позволит провести переговоры по всеобъемлющему соглашению между двумя сторонами и даст возможность жителям вернуться в свои дома вдоль границы Израиля и Ливана, не опасаясь дальнейшего насилия или «нападения, подобного 7 октября, в будущем», поясняла американская сторона.
Израиль сообщил о своей незаинтересованности в этой инициативе.
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