МИД опроверг приостановку выдачи виз в столице Туркменистана

Ведомство назвало фейком сведения портала Turkmen News, что российское посольство в Ашхабаде перестало выдавать туристические визы гражданам Туркмении

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Информация о приостановке выдачи туристических виз российским посольством в столице Туркмении Ашхабаде не соответствует действительности. Об этом заявил МИД России в телеграм-канале.

Ведомство обратило внимание на публикацию на туркменском портале Turkmen News. В ней говорится, что «консульство России в Ашхабаде перестало выдавать туристические визы гражданам Туркменистана» с середины сентября. Портал ссылается на местные турфирмы, куда жители обращаются за помощью с оформлением разрешительных документов.

Российский МИД назвал эту информацию ложной. «Данные сведения недостоверны, поскольку консульский отдел посольства России в Туркменистане работает в штатном режиме, за последние две недели было выдано около 6 тыс. виз, причем 2,8 тыс. из них являются учебными, а 2,2 тыс. — туристическими. С помощью системы электронной очереди для получения виз на октябрь записалось порядка 8 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

В министерстве обвинили портал в неоднократной публикации «заведомо ложных» сведений, «дискредитации российско-туркменистанских отношений и нанесения ущерба имиджу нашей страны».

«В очередной раз подчеркиваем, что между Российской Федерацией и Туркменистаном не ведутся переговоры с целью ограничения взаимного перемещения своих граждан», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Посольство России в Туркмении также опровергло приостановку выдачи туристических виз гражданам этого государства, подчеркнув, что консульский отдел миссии ведет прием заявителей в обычном режиме.

В апреле МИД также отреагировал на аналогичную публикацию Turkmen News и портала «Хроники Туркменистана», который сообщил, что Россия и Туркмения рассматривают возможность приостановки выдачи виз гражданам последней.

МИД назвал публикацию таких сведений частью «скоординированной кампании недружественных стран по разжиганию межнациональной розни в Российской Федерации» после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате атаки погибли 145 человек, более 550 пострадали. Непосредственными исполнителями выступили граждане Таджикистана, они находятся под стражей. Всего обвиняемыми проходят два десятка человек.