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В Швейцарии оправдали подозреваемого в похищениях противников Лукашенко

В Швейцарии оправдали обвиненного в похищениях оппонентов Лукашенко экс-собровца
Называющий себя экс-бойцом СОБРа Гаравский бежал из Белоруссии и позже признался в похищениях политических оппонентов Лукашенко. Суд в Швейцарии его оправдал, пояснив, что «именно режим» несет ответственность за исчезновения
Юрий Гаравский
Юрий Гаравский (Фото: yrii.garavski / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Швейцарский окружной суд Роршаха оправдал бывшего бойца белорусского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрия Гаравского по делу об исчезновении белорусских оппозиционеров (экс-глав МВД и Центризбиркома) Юрия Захаренко, Виктора Гончара, а также бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году, передает Би-би-си.

Объясняя свое решение, судья сказал, что это особый случай, в котором «замешана власть», и именно она «ответственна за насильственные исчезновения». «Эти факты не должны вызывать сомнения», — подчеркнул судья и отметил, что на допросах обвиняемый путался в показаниях и уклонялся от ответа.

Суд пришел к выводу, что Юрий Гаравский, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях людей остается неясной и часть этой истории он просто придумал или слышал от коллег. Как отмечает Би-би-си, это первый в истории Швейцарии случай суда над иностранцем, обвиняемым в насильственном исчезновении.

Адвокат Гаравского отметила, что оправдание экс-собровца «может оказать охлаждающий эффект для института универсальной юрисдикции и возможного рассмотрения новых дел по этому принципу».

Захаренко, Гончар и Красовский исчезли в Минске весной и осенью 1999 года. Захаренко до 1995 года возглавлял МВД, а Гончар — ЦИК (с 1995 по 1996 год). Оба политика активно критиковали президента Александра Лукашенко, а Гончар в 1996 году отказался признать итоги референдума об изменении конституции, значительно расширяющего полномочия президента. После этого Лукашенко снял его с должности. Тела исчезнувших так и не были найдены.

Гаравский бежал из Белоруссии в Швейцарию в 2018-м. Год спустя он рассказал Deutsche Welle (признана иноагентом в России, заблокирована в Белоруссии) о своей причастности к убийствам белорусских оппозиционеров в 1999 году. Он утверждал, что участвовал в задержании, а фактически похищении Захаренко, Гончара и Красовского, а убил их якобы командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Эти признания бывшего силовика легли в основу дела.

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На допросе в суде Гаравский изменил свои показания: если в интервью DW он говорил, что передал Павличенко пистолет, из которого тот застрелил всех троих, то судье он заявил, что к оружию не прикасался.

Гаравский также показал, что сначала не понимал, какая участь ждет Захаренко: он якобы не знал, что бывшего министра везут в лес убивать. А адвокат Гаравского Ви Хуэн настаивала, что у ее клиента не было намерения устроить насильственное исчезновение оппозиционеров.

Белорусские власти называют Гаравского беглым предателем, который пытается «хайпануть на лжи» и получить убежище в Швейцарии. «Это обычный бандит, мошенник, лгун и предатель, поэтому его совершенно не жалко. Он просто хотел хайпануть, рассказать какую-то сказку, чтобы за это получить убежище и деньги», — утверждал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Швейцария Белоруссия оправдательный приговор похищения Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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